Prieskum: Firmy považujú kybernetickú bezpečnosť za trend budúcnosti

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 18. septembra (TASR) - Európske spoločnosti považujú kybernetickú bezpečnosť a ochranu údajov za hlavné témy budúcnosti. Napriek tomu iba 28 % firiem už pracuje na témach kybernetickej bezpečnosti v oblasti manažmentu pohľadávok. Ukázal to prieskum European Payment Practices 2019 skupiny EOS, do ktorého sa zapojilo 3400 spoločností v 17 európskych krajinách.Podľa výsledkov prieskumu až 52 % oslovených pripisuje veľký význam ochrane údajov a 49 % kybernetickej bezpečnosti. V západnej Európe sa každá tretia spoločnosť aktívne venuje tejto téme (33 %), zatiaľ čo vo východnej Európe je to len jedna zo štyroch (25 %). Spoločnostiam sa darí o trochu lepšie pri zlepšovaní ochrany údajov. Napriek všeobecnému nariadeniu EÚ o ochrane údajov (GDPR), ktoré nadobudlo účinnosť v roku 2018, sa však touto témou aktívne zaoberá iba 67 % západoeurópskych a 55 % východoeurópskych spoločností.zdôrazňuje Gunnar Woitack, zodpovedný za bezpečnosť informácií (CISO) skupiny EOS.S cieľom zabezpečiť najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti údajov vo viac ako 60 spoločnostiach EOS v 26 krajinách, si Woitack pravidelne najíma špecializovaných hekerov mimo spoločnosti, ktorí vyhľadávajú slabé stránky virtuálnej obrany spoločnosti." uzatvára Woitack.