PRIESKUM FOCUS: V NOVEMBRI BY VYHRAL SMER-SD, DRUHÁ SaS, TRETIA ĽSNS

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. novembra (TASR) - Začiatkom novembra by parlamentné voľby vyhral Smer-SD, ktorému by hlas odovzdalo 20,9 percenta opýtaných, obsadil by tak 34 kresiel. Nasledujú SaS so ziskom 12 percent, čo by jej prinieslo 20 mandátov, a Kotleba-ĽSNS s 9,8 percenta, a teda 16 poslancami. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus.