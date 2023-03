Prieskum Focus: Voľby by v marci vyhral Smer-SD so ziskom 17,6 percenta

Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali v marci, vyhrala by strana Smer-SD so ziskom 17,6 percenta hlasov. Druhý v poradí by skončil Hlas-SD (17,1 percenta), po ňom nasleduje Progresívne Slovensko (12,1 percenta). Vyplýva to z prieskumu, ktorý v dňoch 14. až 22. marca na vzorke 1018 respondentov realizovala agentúra Focus pre reláciu TV Markíza Na telo.





Štvrtá v poradí by skončila Republika, ktorá by získala 9,6 percenta. Nasleduje hnutie Sme rodina so ziskom 7,7 percenta. Do parlamentu by sa dostalo aj KDH, ktoré by volilo 5,8 percenta hlasujúcich, SaS so ziskom 5,1 percenta hlasov a Demokrati (päť percent).V parlamente by, naopak, neboli Aliancia (4,7 percenta), OĽANO (4,3 percenta), SNS (3,4 percenta) ani ĽSNS (2,7 percenta). Miesto v zákonodarnom zbore by nemali ani Maďarské fórum (1,5 percenta), Dobrá voľba a Umiernení (1,4 percenta) a Za ľudí (1,2 percenta).Strana Smer-SD by mala podľa prieskumu v Národnej rade 33 kresiel, Hlas-SD 32, Progresívne Slovensko 23. Republika by získala 18 kresiel, Sme rodina 14 a KDH 11 miest v parlamente. SaS by získala desať a Demokrati deväť kresiel.