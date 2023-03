Slovensko je pri čerpaní prostriedkov z plánu obnovy na špici peletónu, skonštatoval Šipoš

Na poslednú chvíľu

Splatenie

26.3.2023 (SITA.sk) - V rámci čerpania finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti Európskej únie je Slovensko „na špici peletónu". V diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS to skonštatoval predseda poslaneckého klubu hnutia OĽaNO „Sme medzi šiestimi krajinami v rámci Európskej únie čo sa týka čerpania," povedal Šípoš s tým, že SR prebrala na rozdiel od susedných krajín už druhú platbu. „My sme dobre naštartovaní, máme to dobre rozpracované," skonštatoval poslanec.Podpredseda strany Smer-SD Juraj Blanár v tejto súvislosti povedal, že plán obnovy bol urobený na poslednú chvíľu a je zle nastavený.„Do plánu obnovy nedali napríklad ani cent do podpory agrosektoru, ktorý je významným, čo sa stýka cien potravín," zdôraznil Blanár. Zároveň skonštatoval, že plán obnovy je pôžičkou.„To nie sú peniaze, ktoré dostaneme a už nebudeme musieť vracať," povedal Blanár s tým, že 6,2 miliardy eur bude Slovensko musieť splatiť.„Máme tam výhodné podmienky, preto je to pre Slovensko výhodné, avšak táto vláda nie je schopná sa dohodnúť na tom, ako to urobiť," dodal Blanár.