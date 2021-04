Prieskum Focus: Voľby by vyhral Hlas-SD, nasledujú SaS a Smer-SD

Voľby do Národnej rady (NR) SR by na prelome marca a apríla vyhrala strana Hlas - sociálna demokracia so ziskom 22,3 percenta hlasov. V prieskume preferencií volebných strán nasleduje SaS, ktorá by získala 11,2 percenta, a Smer-SD so ziskom 10,9 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza.





Ďalším v poradí podľa preferencií by bol OĽANO so ziskom 9,2 percenta. Nasleduje Sme rodina so ziskom 7,4 percenta, Progresívne Slovensko so 6,2 percenta. Do parlamentu by sa dostalo aj KDH so ziskom 5,7 percenta a Aliancia so ziskom piatich percent.Potrebných päť percent na postup do parlamentu by nezískalo Za ľudí (4,8 percenta). Nasledujú Republika (4,7 percenta), ĽSNS (4,3 percenta), SNS (3,4 percenta), Dobrá voľba (1,8 percenta), Vlasť (1,6 percenta).Strana Hlas-SD by získala v parlamente 43 kresiel, SaS 21, Smer-SD 21 kresiel. OĽANO by dostalo 18 kresiel, Sme rodina 14, Progresívne Slovensko 12, KDH 11 a Aliancia desať kresiel.Prieskum agentúra vykonala na vzorke 1001 respondentov v období od 31. marca do 7. apríla.