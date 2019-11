PRIESKUM:Iba 50% vysokoškolákov študujúcich v zahraničí sa chce vrátiť

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. novembra (TASR) – Odlev vysokoškolákov zo Slovenska na štúdium v zahraničí je vysoký a rastie. Problémom je, že iba polovica opýtaných sa plánuje vrátiť naspäť. Vyplýva to z prieskumu iniciatívy To dá rozum.Oproti priemeru krajín OECD (dve percentá) Slovensko dosahuje viac ako osemnásobný podiel vysokoškolákov študujúcich v zahraničí (17 percent). Podľa iniciatívy To dá rozum podiel študentov, ktorí sa rozhodli odísť za štúdiom na vysoké školy v zahraničí, za posledné roky rastie. V roku 2010 tento podiel predstavoval 14 percent, čo bolo o tri percentuálne body menej ako v roku 2017. "" tvrdí iniciatíva.Samotnú mobilitu mladých ľudí za štúdiom do zahraničia možno podľa iniciatívy hodnotiť ako prínos. S pobytom v zahraničí sa totiž spája, okrem nadobudnutia odlišných skúseností ako na Slovensku, aj získanie dôležitých zručností pre život, ako napríklad väčšia samostatnosť či schopnosť prispôsobiť sa odlišnému prostrediu. Výsledky dotazníkového prieskumu iniciatívy, do ktorého sa zapojilo 1404 študentov študujúcich na vysokých školách v zahraničí, však poukazujú na limitovaný záujem respondentov vrátiť sa späť na Slovensko. "," uviedol Stanislav Lukáč z iniciatívy To dá rozum.Veľká časť z týchto študentov pritom študuje odbory pripravujúce ich na profesie, ktoré sú na Slovensku nedostatkové, ako sú napríklad lekári, IT odborníci či špecialisti v iných technických smeroch. "," uzavrela iniciatíva.Výsledky prieskumu sú súčasťou Analýzy zistení o stave školstva na Slovensku, postavenej na kvalitatívnom a kvantitatívnom prieskume realizovanom v rokoch 2017 – 2019.