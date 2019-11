Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 2. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump výrazne znížil počet utečencov prijatých do USA. V tomto fiškálnom roku Spojené štáty obmedzili celkový počet prijatých utečencov na 18.000, informovala v sobotu agentúra DPA.Trumpova administratíva zdôvodnila toto zníženie" a bližšie nešpecifikovanýmiZdôvodnenie je súčasťou memoranda podpísaného prezidentom, ktoré v piatok večer zverejnilo tlačové oddelenie Bieleho domu.V rámci nových reštrikcií je možné prijať maximálne 4000 utečencov z Iraku a 1500 zo stredoamerických krajín Salvador, Guatemala alebo Honduras.Zvyšných 12.500je vyhradených ľudí, ktorým v domovských krajinách hrozí perzekúcia pre náboženské presvedčenie či politickú činnosť, alebo pre osoby zaradené do vládneho programu presídľovania utečencov (USRAP). Limit pre túto kategóriu osôb je najnižší od zavedenia tohto programu v roku 1980.V roku 2016, ktorý ešte celý úradoval Trumpov predchodca Barack Obama, prijali Spojené štáty 85.000 utečencov. V nasledujúcom roku, keď sa ujal moci Donald Trump, bolo toto číslo znížené na približne 53.000.Pritvrdzovanie imigračnej politiky, ktoré dlhodobo presadzuje Trumpova administratíva, je terčom kritiky ľudskoprávnych organizácií Prezidentovi stúpenci však obmedzovanie počtu utečencov a migrantov prijímaných do USA zväčša podporujú.