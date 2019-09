PRIESKUM: Jednočlenných domácností pribúda

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. septembra (TASR) - Jednočlenných domácností každoročne pribúda. Celospoločenský fenomén potvrdzujú aj dáta z UniCredit Bank – takmer polovicu všetkých hypoték si berú žiadatelia sami. Silnejúca generácia „hľadá menšie, no praktické a komfortné bývanie. Obe pohlavia doň zhodne investujú až po tridsiatke.Muži sa na investíciu do bývania odhodlajú v 35 rokoch, ich dámske náprotivky ešte o rok neskôr. A svoju novú nehnuteľnosť neváhajú financovať hypotékou.tvrdí Zuzana Ďuďáková z UniCredit Bank. Obe pohlavia sa však líšia tým, do čoho investujú. Až polovica mužov do rodinného domu, zatiaľ čo šesť z desiatich single žien, naopak, preferuje bývanie v byte. Oproti tomu manželské páry preferujú bývanie v rodinnom dome a ich priemerný vek pri žiadosti o úver je 37 rokov.Podľa Ďudákovej rozdiel vo výške hypotéky singles a párov nie je nijako dramatický, v prípade dvojíc je priemer 88.800 eur. Zaujímavosťou je, že až dvadsať percent žien, ktoré čerpajú úver samostatne, sú rozvedené. Rozvedených mužov čerpajúcich hypotéku je pritom len do troch percent. Podľa nej muži sú vo všeobecnosti v rodine tými, ktorí prijímajú finančnú zodpovednosť, a teda aj úlohu hlavného dlžníka, v prípade párov je to v 85 % prípadov. Pri odlúčení je to práve muž, ktorý vo väčšine prípadov pokračuje v splácaní úveru a nežiada o nový úver ako singles, táto úloha potom pripadne žene.Nielen singles generácia chce bývať komfortne. Najviac sa to prejavuje na vybavení kuchyne. Viac do nej investujú muži. A to dokonca až o 5500 eur viac oproti dámam, ktoré by na vybavenie kľúčovej miestnosti domácnosti vynaložili podľa prieskumu v priemere len 4000 eur. Ukázal to prieskum uskutočnený v susedných Čechách, ale podobný trend je možne sledovať aj na Slovensku.Muži diskutujú o vybavení kuchyne so svojou partnerkou a nechajú sa ovplyvniť ženským dôrazom na kvalitu a praktickosť. Dôvodom vyšších výdavkov na kuchyňu je však pánska posadnutosť technológiami, ktoré ju dokážu značne predražiť. Pre ženy je však dôležitejšie množstvo úložných priestorov a veľkosť pracovnej plochy. Muži zase dávajú prednosť kvalite použitých materiálov, naznačuje prieskum.