Z. Čaputová ukončí cestu v New Yorku rozhovorom s Applebaumovou

Na archívnej snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York/Bratislava 26. septembra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok ukončí svoju pracovnú cestu v New Yorku rozhovorom s americkou novinárkou a držiteľkou Pulitzerovej ceny Anne Applebaumovou.Applebaumová, ktorá vyučuje na London School of Economics so špecializáciou na problematiku propagandy a dezinformácií, sa venuje rozvoju občianskej spoločnosti v strednej a východnej Európe.Slovenská prezidentka sa počas svojho týždňového programu v USA zúčastnila na viacerých podujatiach, predovšetkým na klimatickom summite organizovanom generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom a všeobecnej rozprave Valného zhromaždenia OSN. V prejavoch zdôrazňovala predovšetkým problematiku klimatickej zmeny.(osobitný spravodajca TASR Jaroslav Bublinec)