Prieskum: Mnoho Slovákov nerozumie pojmu investovanie

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. novembra (TASR) - Niektorí ľudia majú nereálne predstavy o tom, koľko môžu zarobiť pri investovaní svojich voľných peňazí. Očakávajú, že za rok sa im zhodnotia v priemere až o 19 %. Za 30 rokov od prechodu k trhovej ekonomike je pojem investovanie stále veľkou neznámou. A to aj napriek tomu, že viac ako polovica ľudí v prieskume Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky (PPSS) deklaruje, že už má skúsenosť s investovaním. Toto vysoké číslo však môže byť ovplyvnené druhým pilierom." vysvetľuje generálny riaditeľ a predseda predstavenstva PPSS Martin Kaňa.O nedostatočnej vedomosti z oblasti investovania Slovákov hovoria aj ďalšie čísla. Až tretina z viac ako 600 účastníkov prieskumu, ktorý realizovala agentúra 2muse na základe požiadavky PPSS v júni 2019 priznáva, že nerozumie základnému pojmu. A z tých, ktorí sú presvedčení, že pojem chápu, ho až polovica nedokázala správne vysvetliť.Nereálne predstavy majú Slováci aj o dĺžke investovania. Najčastejšie, až 34 % z oslovených, je ochotných investovať na jeden až dva roky, 28 % Slovákov by sa vzdalo svojich voľných finančných prostriedkov najviac na štyri roky. Iba 29 % z oslovených by podľa prieskumu zvolilo dlhodobejšiu investíciu. Z toho však iba 6 % by peniaze investovalo na dlhšie ako desať rokov.vysvetľuje Kaňa. Preto odporúča všetkým dlhodobé, ale zároveň pravidelné investovanie. Pravidelným investovaním sa totiž ľudia vyhnú nesprávnemu načasovaniu investície a získajú aj možnosť vyššieho zhodnotenia ako pri pevných úrokových sadzbách bankových produktov.