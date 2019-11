Danko: Čierna Hora a Srbsko by mali byť medzi prvými v rozširovaní EÚ

Na snímke predseda NR SR Andrej Danko. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 4. novembra (TASR) - Čierna Hora a Srbsko by mali byť medzi prvými zo západobalkánskych krajín, ktoré sa stanú členmi Európskej únie (EÚ). Predseda Národnej rady SR Andrej Danko to povedal v pondelok v Budapešti počas prestávky stretnutia predsedov parlamentov krajín juhovýchodnej Európy a krajín Vyšehradskej štvorky (V4), ktorého hlavnou témou bolo rozširovanie EÚ.Podľa jeho slov je budapeštianska schôdzka príležitosťou, ktorá ponúka možnosť vzájomne sa poučiť, hovoriť o problémoch a výzvach, ktoré čakajú štáty, ktoré by mali byť v EÚ spomedzi krajín západného Balkánu.povedal Danko.Na schôdzke sa zúčastňujú vysokí predstavitelia parlamentov Albánska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Severného Macedónska a Srbska, ako aj predsedovia parlamentov vyšehradského zoskupenia - Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska.