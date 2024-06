Prieskum odhalil: Stravovanie malých detí pred obrazovkou rastie, vo výžive im najviac chýba železo a vitamín D

Dôsledky nedostatkov vo výžive

Časť detí je v riziku obezity, ďalšie môžu byť ohrozené malnutríciou

Stravovanie pred obrazovkou

NutriCheq – Pomoc rodičom a pediatrom

O prieskume

Celoslovenský prieskum sa realizoval online dotazníkom NutriCheq na reprezentatívnej vzorke 700 rodičov detí vo veku 1 - 3 roky v období január - december 2023.

Online dotazník NutriCheq , ktorý anonymne vypĺňajú rodičia batoliat, odhalil aj v roku 2023 viaceré nedostatky v ich výžive. Pediatrom ukázal, na čo je potrebné rodičov upozorňovať, aby správna výživa čo najviac prispela k zdravému rastu malých pacientov."Výživa počas prvých 1000 dní života má zásadný vplyv na vývoj, metabolizmus, stravovacie návyky či chuťové preferencie. Dodržiavaním správnej životosprávy v tomto veku sa znižuje riziko civilizačných ochorení (obezita, cukrovka 2. typu, alergia, astma, kardiovaskulárne ochorenia a pod.) v dospelosti," hovorí hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast MUDr. Elena Prokopová a dodáva k výsledkom prieskumu: "Ako odhalili výsledky NutriCheq-u za rok 2023, viaceré ukazovatele v stravovaní batoliat sa medziročne zhoršili, čo znamená, že všeobecní lekári pre deti a dorast musia aj naďalej na rodičov apelovať, aby správnej výžive a životospráve venovali dostatočnú pozornosť a prebrali tak plnú zodpovednosť za ich neskorší vývoj. Prieskum ukázal, že najviac zaostávame v príjme železa a vitamínu D, ktorý je spôsobený skorým zavedením kravského mlieka v strave batoliat a nedostatočným príjmom červeného mäsa a rýb. Vitamín D a železo majú zásadný vplyv na imunitu dieťaťa, ako aj na jeho kognitívny vývoj." O výživových potrebách dieťaťa hovorí doktorka Prokopová aj v obsažnom podcaste Podľa odpovedí rodičov iba 11 % batoliat konzumuje odporúčané množstvo ovocia a zeleniny, teda 3 a viac porcií denne na základe odporúčaní odborníkov. Neuveriteľných 20 % detí konzumuje údeniny alebo fastfood 1- až 3-krát týždenne (v roku 2022 to bolo len 6 %). U týchto detí je niekoľkonásobne prekročená denná dávka sodíka, soli a nasýtených mastných kyselín, čo môže spôsobiť vyššie riziko rozvoja kardiovaskulárnych ochorení v budúcnosti. Viac ako tretina opýtaných potvrdila konzumáciu sladkostí a sladených nápojov vo frekvencii 2 a viackrát týždenne. Tieto neduhy môžu byť predpokladom pre rozvoj obezity. Na druhej strane, v batoľacom veku sa rodičia stretávajú aj s odmietaním jedla či nechutenstvom u detí. Podľa výsledkov prieskumu NutriCheq bola u 12 % batoliat zaznamenaná nízka konzumácia viacerých základných potravinových skupín. V spojení s inými faktormi, predovšetkým nízkou hmotnosťou, to môže viesť k neprospievaniu či v závažných prípadoch dokonca k podvýžive, obmedzeniu rastu a intelektuálneho vývoja. Riešenie tohto problému patrí do rúk pediatra.Odborníkov nemilo prekvapil alarmujúci trend pravidelnej konzumácie jedál pred digitálnou obrazovkou, čo uviedlo až 44 % rodičov. Neuropsychológ PhDr. Robert Krause, PhD., MPH, MBA upozorňuje, že používanie digitálnych technológií v batoľacom a predškolskom veku negatívne ovplyvňuje bielu a sivú hmotu mozgu, čo vedie k zhoršeniu kognitívnych schopností. "Ak dieťa počas konzumácie jedla pozerá na obrazovku, znižuje sa jeho samoregulácia príjmu energie, čo v praxi znamená, že buď zvyšuje alebo znižuje príjem potravy, ba dokonca, niektoré výskumy (Utter, 2003) prišli so zistením, že sa tak zvyšuje aj hmotnosť dieťaťa. Deti by mali byť vedené k tomu, že jedlo je dôležité pre zdravé fungovanie organizmu a učiť sa, že starať sa o svoje telo sa oplatí, keďže je to jediné miesto, kde môžu dlhodobo žiť."NutriCheq sprístupnila rodičom Iniciatíva Prvých 1000 dní, ktorej zriaďovateľom je spoločnosť Danone. Po vyplnení anonymného dotazníka dostane rodič okamžitú odpoveď aj s návrhmi riešenia nedostatkov v stravovaní svojho batoľaťa, ktoré pripravili lekári. Projekt vznikol v spolupráci so Slovenskou pediatrickou spoločnosťou a pomáha rodičom odhaľovať nedostatky vo výžive dieťaťa či kultúre stravovania v rodine. "Unikátny projekt NutriCheq pomohol už mnohým rodičom zorientovať sa v spleti informácií o výžive detí a veríme, že pomôže ešte ďalším. Avšak diagnostika pediatrov aj naďalej ostáva primárnym zdrojom informácií, NutriCheq plní orientačnú úlohu, keďže ho môže rodič dobrovoľne vyplniť a zaslať aj svojmu pediatrovi," dodáva Mária Jendrišáková, vedúca pre korporátne záležitosti Danone Česká republika a Slovensko.