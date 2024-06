Ukrajina dokončila všetky kroky na začatie prístupových rokovaní s EÚ

11.6.2024 (SITA.sk) - Ukrajina dokončila všetky potrebné kroky na začatie prístupových rokovaní s Európskou úniou do konca tohto mesiaca. Ako referuje web Ukrajinská pravda, na utorňajšej tlačovej konferencii v Berlíne to povedala predsedníčka Európskej komisie Šéfka výkonného orgánu EÚ pripomenula nedávne schválenie reformného plánu zo strany Ukrajiny, ktoré je podmienkou pre pridelenie mnohomiliardovej makrofinančnej pomoci Únie v nasledujúcich rokoch. V tejto súvislosti zdôraznila, že Ukrajina si zaslúži, aby sa o nej uvažovalo v rámci prístupových rokovaní s EÚ.„Ukrajina splnila všetky kroky, ktoré sme si stanovili. A preto veríme, že EÚ by mala začať prístupové rozhovory s Ukrajinou do konca tohto mesiaca," povedala Von der Leyenová.Európska komisia minulý týždeň podporila začiatok prístupových rozhovorov s Ukrajinou a Moldavskom. Mediálne správy zároveň naznačujú, že stáli predstavitelia členských krajín Európskej únie opäť neprijali rozhodnutie o odporúčaní Európskej komisie začať prístupové rozhovory s Ukrajinou do EÚ, keďže Maďarsko vznieslo námietky.