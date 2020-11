Prieskum: OĽaNO, SaS, Sme rodina a Za ľudí by podľa aktuálneho prieskumu preferencií už neboli schopné zostaviť vládu.

Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v novembri, vyhrala by strana Hlas-sociálna demokracia so ziskom 19,1 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončilo hnutie OĽANO s podporou 14 percent. Tretia by bola strana SaS s 12,1 percenta hlasov. Do parlamentu by sa dostalo osem strán. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza.



Na štvrtom mieste v prieskume skončila ĽSNS s 9,6 percentami a tesne za ňou Smer-SD s 9,5 percentami hlasov. Nasleduje Sme rodina so ziskom 6,1 percenta hlasov, Progresívne Slovensko s 5,9 percenta a do parlamentu by sa dostalo aj KDH s 5,1 percenta hlasov.



Pred bránami NR SR by ostala strana Za ľudí so 4,1 percenta hlasov. Nasleduje SMK (3,3 percenta), Dobrá voľba (2,8 percenta), Vlasť (2,4 percenta), SNS (2,2 percenta), Most-Híd (2,1 percenta) a Spolu s jedným percentom hlasov.



Hlas-SD by v parlamente podľa prieskumu obsadil 35 kresiel, OĽANO 26 a SaS 22 kresiel. Smer-SD a ĽSNS by v NR SR zastupovalo po 18 poslancov, PS aj Sme rodina by obsadili 11 kresiel. KDH by získalo deväť kresiel.

Koalícia by nemala väčšinu

Ak by voľby dopadli podľa prieskumu, znamenalo by to, že súčasné štyri strany – OĽaNO, SaS, Sme rodina a Za ľudí by už nezostavili spoločne vládu. Mali by len 59 poslancov.

OĽaNO by malo 26 poslancov, SaS 22 a Sme rodina 11. Do parlamentu by sa však dostalo aj Progresívne Slovensko s 11 poslancami a KDH s 9.

Hlas by mal 35 poslancov, ĽSNS aj Smer po 18.

„Prieskumy beriem na ľahkú váhu. V podstate ma to nezaujíma,“ reagoval Matovič na aktuálny prieskum agentúry Focus, ktorý urobila pre reláciu Na telo televízie Markíza. Predseda vlády hovorí, že jeho skúsenosti s prieskumami sú také, vždy OĽaNO predpovedali nižší volebný výsledok, ako nakoniec strana dosiahla.