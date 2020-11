Slováci prezradili výšku svojich vysnívaných dôchodkov, s aktuálnou sumou sú nespokojní

Vysnívaný dôchodok je v nedohľadne

Ľudia sa musia spoliehať len na seba

29.11.2020 (Webnoviny.sk) - Slováci nie sú spokojní so svojimi dôchodkami. Väčšina by chcela mať dôchodok výrazne vyšší, ako má aktuálne alebo ako im vychádza pri dovŕšení dôchodkového veku. Vysnívaná penzia Slovákov sa pohybuje na úrovni 1 200 eur, ukázal prieskum agentúry Focus pre Nadáciu Partners.Takmer dve tretiny Slovákov si predstavujú ideálny dôchodok vyšší ako 900 eur. Z toho 39 percent by chcelo poberať dôchodok v rozmedzí 900 až 1 300 eur a jedna štvrtina budúcich penzistov si predstavuje ideálny dôchodok dokonca vyšší ako 1 300 eur. V tlačovej správe o tom informovala spoločnosť Partners Investments Priemerný starobný dôchodok, ktorý vypláca Sociálna poisťovňa, pritom aktuálne dosahuje 487 eur. "Aby si Slováci udržali kvalitu života na dôchodku a minimálne takú životnú úroveň, akú majú počas aktívneho pracovného života, potrebujú mať priemerný dôchodok aspoň na úrovni priemernej čistej mzdy v hospodárstve,“ tvrdí generálny riaditeľ Partners Investments Maroš Ovčarik Priemerná hrubá mzda na Slovensku je aktuálne 1 088 eur mesačne, priemerný Slovák tak dnes zarába mesačne v čistom 833 eur. Podľa Andrey Kasanickej Strakovej z Partners Group SK sa pri súčasnom nastavení dôchodkového systému Slováci svojho vysnívaného dôchodku zrejme nedočkajú.Budúcim penzistom odchádza každý mesiac z hrubej mzdy 18-percentný odvod na dôchodok do Sociálnej poisťovne. Časť z toho, 5 percent z hrubej mzdy, smeruje do druhého piliera, ak doň vstúpili a ak sú aj v treťom, dobrovoľnom pilieri, do tohto piliera im smerujú približne 2 percentá z hrubej mzdy. Podľa odborníkov je dôležité začať sa zaoberať spôsobmi, ako doplniť nároky budúcich dôchodcov o ďalšie piliere, a nespoliehať sa len na dôchodok od štátu."Akákoľvek dôchodková reforma a možnosti štátu preto prinesú len kozmetické úpravy dôchodkov. Ak chceme mať dôchodky, ktoré nám neznížia životnú úroveň ani na penzii, neostáva nám nič iné, iba sa spoliehať na seba,“ tvrdí Kasanická Straková.