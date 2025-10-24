Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 24.10.2025
 Meniny má Kvetoslava
Prieskum: Po zmene času sa každý šiesty človek bojí, že mu nezazvoní budík


Štúdie preukazujú, že nedostatok slnečného svitu môže ovplyvniť našu náladu¹. Začína to temnými a pochmúrnymi večermi a niekedy vedie až k narušeniu spánkového cyklu - niet divu, že v jesennom období ...



clocks going back 3 1 676x451 24.10.2025 (SITA.sk) - Štúdie preukazujú, že nedostatok slnečného svitu môže ovplyvniť našu náladu¹. Začína to temnými a pochmúrnymi večermi a niekedy vedie až k narušeniu spánkového cyklu – niet divu, že v jesennom období zažívame intenzívnejšie mikrostresy.


Mikrostresy sú pravidelne sa objavujúce okamihy stresu – vydesia vás a vzápätí sa upokojíte. V danej chvíli im väčšina z nás neprikladá význam, ale pokiaľ svojim emóciám nevenujete pozornosť, môžu sa nahromadiť – iste poznáte príslovie, že 100x nič umorilo osla. Nakopené mikrostresy spôsobujú dlhodobé problémy a duševnú nepohodu.

Nová štúdia² spoločnosti Orbit, ktorá sa zaoberá vplyvmi mikrostresu súvisiaceho so zmenou času, odhalila, že viac ako desatina (12,2 %) ľudí pociťuje počas tohto obdobia negatívne pocity. Často sa objavuje úzkosť (12,7 %) a podráždenosť (13,7 %). Najčastejším vplyvom, ktorý respondenti uviedli v súvislosti so zmenou času, však bolo to, že sa cítia unavení, keď spia o hodinu menej, pretože sa dni skracujú (22,3 %).

Na otázku, čo ľudí najviac stresuje v súvislosti so zmenou času, 23 % respondentov odpovedalo, že vplyv na ich spánok, zatiaľ čo 16 % uviedlo, že je to obava, či ich budík zazvoní v správny čas.

V dotazníku 27 % ľudí síce priznáva, že sa denne stretávajú s mikrostresom, ale 86 % z nich si vyvinulo každodenné vychytávky, ktoré im pomáhajú sa s ním vysporiadať. Kľúčové je dovoliť si čas pre seba. 14 % respondentov uvádza, že počas odpočinku počúvajú podcasty, 23 % sa rozhodlo chodiť na prechádzky a 13 % žuť žuvačky Orbit.

Aby značka Orbit pomohla ľuďom bojovať s pocitmi spojenými s prechodom na zimný čas, motivuje ich k tomu, aby si robili chvíľky pre seba. Tieto malé, ale cenné okamihy, ktoré doprajete iba sebe, môžu pomôcť prerušiť každodenný zhon a dovolia vám vyčistiť si hlavu.

Laura Lipska, Senior Portfólio Manažérka pre kategóriu žuvačiek v spoločnosti Mars, hovorí: "Radi sa zaujímame o zvládanie mikrostresov v každodennom živote. Veríme v silu okamihu, ktorý si doprajete len pre seba. Zmena času so sebou prináša kratší deň, kvôli čomu sa dnes úlohy zdajú byť náročnejšie ako včera. Žuvanie žuvačky vnímame ako perfektného pomocníka na upokojenie v každodennom zhone a dúfame, že aj ostatní začnú brať tieto malé okamihy rovnako vážne ako my."

¹ https://www.health.com/mind-body/dst-mental-health, F27. januára 2023

² Všetky dáta pochádzajú zo spoločnosti Censuswide v mene Mars Wrigley prostredníctvom Weber Shandwick, generácia Z a mileniáli (vo veku 16 – 42 rokov) vo Veľkej Británii, Poľsku, Nemecku, Francúzsku, Španielsku a Kazachstane, národná reprezentatívna vzorka 1000 respondentov, 25. 09. 2023.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Prieskum: Po zmene času sa každý šiesty človek bojí, že mu nezazvoní budík © SITA Všetky práva vyhradené.

