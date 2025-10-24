|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 24.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Kvetoslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
9 tipov na zvýšenie predaja vianočných ruží cez sociálne siete
V dnešnom digitálnom svete sa však maloobchodní predajcovia potrebujú stretávať so zákazníkmi aj online. Aby sme pomohli záhradným centrám, kvetinárstvam a nezávislým maloobchodníkom maximalizovať ...
Zdieľať
24.10.2025 (SITA.sk) - V dnešnom digitálnom svete sa však maloobchodní predajcovia potrebujú stretávať so zákazníkmi aj online. Aby sme pomohli záhradným centrám, kvetinárstvam a nezávislým maloobchodníkom maximalizovať predaj vianočných ruží, iniciatíva Stars for Europe – podporená Európskou úniou s cieľom zvyšovať predaje vianočných ruží v 22 európskych krajinách – vytvorila špecializovanú webovú stránku určenú pestovateľom a predajcom na https://sfe-trade.com/sk//, ktorá je dostupná v 14 európskych jazykoch a obsahuje všetky zdroje, ktoré títo predajcovia potrebujú na zvýšenie predaja vianočných ruží.
"Sociálne médiá sú jedným z najsilnejších nástrojov, ktorým viete inšpirovať k nákupom a udržať vianočné ruže v centre pozornosti. Instagram je ideálny pre krátke pútavé príspevky – od inšpirácie pre vianočný styling až po rýchle tipy na starostlivosť. Tieto formáty fungujú obzvlášť dobre počas vianočného obdobia. Facebook zostáva kľúčovým kanálom pre oslovenie staršieho publika a miestnych komunít. Od odborných tipov až po propagáciu podujatí v predajniach dokáže Facebook priniesť silnú offline interakciu. YouTube ponúka hlbší pohľad s návodmi a rozprávaním príbehov, ktoré budujú dôveru a tiež podporujú interakciu. Každá platforma zohráva v ceste zákazníka odlišnú úlohu, ale spoločne prinášajú merateľný rast predaja vianočných ruží," hovorí Daria Zvereva, expertka na sociálne siete z iniciatívy Stars for Europe.
Tu je deväť tipov ako na marketing na sociálnych sieťach od Darie – doplnených o poradenstvo a zdroje zo stránky www.sfe-trade.com/sk/.
Iniciatíva Stars for Europe poskytuje profesionálne vytvorené fotografie vo vysokej kvalite bezplatne. Fotografie zobrazujú vianočné ruže v kreatívnych prostrediach a trendových sezónnych dekoráciách – ideálne pre obsah na Instagrame či Facebooku. Použite ich na prezentáciu ponúkaných odrôd a farieb (tip: ide o viac než len červenú) a inšpirujte svojich zákazníkov. Grafika a videá na sociálne siete (dostupné na stiahnutie) zas môžu byť inšpiráciou na dekorácie pre vás na vašich kanáloch.
Experti z iniciatívy Stars for Europe ponúkajú kreatívne aj podrobne rozpracované rady o tom, ako vyzdobiť vianočné výklady, aby ste podporili predaj – napríklad použitím vianočných ruží vo vencoch, ako rezaných kvetov v kyticiach alebo ich ukázať v nezvyčajných jemnejších odtieňoch – broskyňovej, koralovej, ružovej či marhuľovej – začiatkom jesene a osloviť tak tých nakupujúcich, ktorí sa neboja udávať trendy.
Ponúknite niekoľko workshopov o vianočných ružiach menšej skupine účastníkov a informujte o nich na svojich sociálnych sieťach. Exkluzivita zvyšuje atraktivitu a môže zvýšiť počet registrácií. Propagujte jedinečné kvetinové alebo rastlinné aranžmány vystavené vo vašej predajni prostredníctvom príspevkov zo zákulisia a rozprávania príbehov, ako napríklad: "Použili sme tieto výrazné odrody na vytvorenie luxusnej jesennej dekorácie na okná – príďte si ich obzrieť osobne!" Vaši zákazníci si zamilujú všestrannosť vianočných ruží a aj to, ako kreatívne ich viete využiť. To vytvára priestor na to, aby o vašej predajni a jedinečnej ponuke začali hovoriť druhí, čo môže zvýšiť jej návštevnosť.
Webová stránka iniciatívy Stars for Europe je skvelým zdrojom, ktorý môžete zdieľať so svojimi zákazníkmi, ktorí chcú doma napodobniť štýly, ktoré prezentujete. Je dostupná v 19 európskych jazykoch! Buduje to dôveru vo váš obchod aj vo vás ako predajcu s prístupom k odborným informáciám a poradenstvu.
Vzdelávanie publika zvyšuje dôveru a opakované nákupy. Poradenstvo iniciatívy Stars for Europe zahŕňa tipy na starostlivosť podané ľudskou rečou, ako napríklad:
Tipy na starostlivosť by mali byť rýchle a jednoduché, aby boli zapamätateľné. Zvýraznite ich pomocou infografiky, karuselových príspevkov alebo videa, ktoré kombinujú váš branding s odbornými radami iniciatívy Stars for Europe.
Iniciatíva odporúča naplánovať si obsah zameraný na trendy už v októbri, kedy sa začína sezóna vianočných ruží. Na jeseň použite teplé pastelové farby, ktoré sa hodia k rustikálnemu štýlu a bledšie odrody vianočných ruží (krémová, marhuľová, terakotová), ktoré sú v tomto období dostupné. To vytvorí očakávanie a ukáže širokú škálu dostupných odrôd vianočných ruží. V novembri už môžete prejsť na klasické červeno-zelené sezónne kombinácie. Frekvenciu zvýšte koncom novembra, kedy sa začína adventné obdobie a rozbehnú sa vianočné nákupy.
Používajte reklamy na Facebooku a Instagrame zacielené na lokálnych zákazníkov – komunikujte rady týkajúce sa starostlivosti, ukážte jedinečné odrody vianočných ruží alebo sa podeľte o nápady na darčeky s farebnými témami (v pastelových aj sýtych farbách). Využite poznatky iniciatívy Stars for Europe zo spotrebiteľského prostredia, ktoré ukazujú silnú angažovanosť, ak sú dekorácie z rastlín a kvetov štylizované prirodzene v kontexte rôznych životných štýlov. Môžete spustiť napríklad virtuálny "adventný kalendár" vianočných ruží, kde každý deň až do Štedrého dňa generujete obsah z aktuálnej ponuky v predajni – môžete ukazovať rôzne odrody vianočných ruží, môžete ich rôzne aranžovať a chýbať by nemali ani tipy na ich starostlivosť.
Pozvite zákazníkov, aby sa podelili o svoje vlastné aranžmány vianočných ruží s hashtagmi ako #VianočnéRuže, inšpirovaných spotrebiteľským brandingom iniciatívy Stars for Europe. Zdieľajte tieto príspevky pre budovanie komunity a dôvery. Nezabudnite označiť sociálne siete iniciatívy Stars for Europe, aby aj oni podporili váš obsah, a používať fotografie z databázy obrázkov iniciatívy Stars for Europe ako zdroj inšpirácie pre zákazníkov, ktorí si chcú štýlovo vyzdobiť svoj domov.
Iniciatíva Stars for Europe ponúka bezplatné materiály pre predajné miesta, plagáty, letáky a obchodné nástroje – ideálne na kombinovanie s vašimi príspevkami na sociálnych sieťach. Zdieľajte obrázky alebo fotky z predajne s POS materiálmi iniciatívy Stars for Europe a pripojte odkaz, kde je možné si ich stiahnuť. Toto nielen zlepšuje vizuálnu konzistenciu značky, ale ukazuje aj vašu profesionálnu prezentáciu tým, ktorí vás sledujú na sociálnych sieťach.
Každý príspevok by mal pre vaše publikum mať aj informačnú hodnotu. Skombinujte vaše príspevky zamerané na starostlivosť o vianočné ruže aj s nejakou výzvou, napríklad: "Stiahnite si nášho bezplatného sprievodcu starostlivosťou o vianočné ruže a navštívte našu predajňu, kde si môžete vybrať z celej farebnej škály." Využiť môžete aj tlačové správy od iniciatívy Stars for Europe. Ušetríte čas a zároveň si ich môžete prispôsobiť a odprezentovať vašu predajňu ako odborníka na vianočné ruže.
Spolupracujte s lokálnymi mikroinfluencermi (od 10- do 20-tisíc sledovateľov) so zameraním na životný štýl, dekorácie alebo záhradkárčenie. Poskytnite im jedinečné odrody vianočných ruží a požiadajte ich, aby zdieľali obrázky alebo videá iniciatívy Stars for Europe ako súčasť obsahového balíka. Používanie profesionálne vytvorených materiálov pomáha zabezpečiť dobre štylizované a kvalitné vizuálne prvky, ktoré odrážajú vašu značku a jedinečné odborné znalosti iniciatívy Stars for Europe.
Začnite už dnes!
Maloobchodní predajcovia môžu navštíviť špecializovanú webovú stránku určenú pestovateľom a predajcom na Stars for Europe, aby:
Kombináciou týchto deviatich tipov na sociálne siete so zdrojmi, ktoré poskytuje iniciatíva Stars for Europe sa môžu predajcovia prezentovať ako dôveryhodní odborníci na vianočné ruže – a počas tohto vianočného obdobia zvýšiť online angažovanosť a predaj v kamenných predajniach.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - 9 tipov na zvýšenie predaja vianočných ruží cez sociálne siete © SITA Všetky práva vyhradené.
"Sociálne médiá sú jedným z najsilnejších nástrojov, ktorým viete inšpirovať k nákupom a udržať vianočné ruže v centre pozornosti. Instagram je ideálny pre krátke pútavé príspevky – od inšpirácie pre vianočný styling až po rýchle tipy na starostlivosť. Tieto formáty fungujú obzvlášť dobre počas vianočného obdobia. Facebook zostáva kľúčovým kanálom pre oslovenie staršieho publika a miestnych komunít. Od odborných tipov až po propagáciu podujatí v predajniach dokáže Facebook priniesť silnú offline interakciu. YouTube ponúka hlbší pohľad s návodmi a rozprávaním príbehov, ktoré budujú dôveru a tiež podporujú interakciu. Každá platforma zohráva v ceste zákazníka odlišnú úlohu, ale spoločne prinášajú merateľný rast predaja vianočných ruží," hovorí Daria Zvereva, expertka na sociálne siete z iniciatívy Stars for Europe.
Tu je deväť tipov ako na marketing na sociálnych sieťach od Darie – doplnených o poradenstvo a zdroje zo stránky www.sfe-trade.com/sk/.
1. Používajte profesionálne vizuálne prvky
Iniciatíva Stars for Europe poskytuje profesionálne vytvorené fotografie vo vysokej kvalite bezplatne. Fotografie zobrazujú vianočné ruže v kreatívnych prostrediach a trendových sezónnych dekoráciách – ideálne pre obsah na Instagrame či Facebooku. Použite ich na prezentáciu ponúkaných odrôd a farieb (tip: ide o viac než len červenú) a inšpirujte svojich zákazníkov. Grafika a videá na sociálne siete (dostupné na stiahnutie) zas môžu byť inšpiráciou na dekorácie pre vás na vašich kanáloch.
2. Zakomponujte sezónny príbeh do výkladov v predajniach
Experti z iniciatívy Stars for Europe ponúkajú kreatívne aj podrobne rozpracované rady o tom, ako vyzdobiť vianočné výklady, aby ste podporili predaj – napríklad použitím vianočných ruží vo vencoch, ako rezaných kvetov v kyticiach alebo ich ukázať v nezvyčajných jemnejších odtieňoch – broskyňovej, koralovej, ružovej či marhuľovej – začiatkom jesene a osloviť tak tých nakupujúcich, ktorí sa neboja udávať trendy.
Ponúknite niekoľko workshopov o vianočných ružiach menšej skupine účastníkov a informujte o nich na svojich sociálnych sieťach. Exkluzivita zvyšuje atraktivitu a môže zvýšiť počet registrácií. Propagujte jedinečné kvetinové alebo rastlinné aranžmány vystavené vo vašej predajni prostredníctvom príspevkov zo zákulisia a rozprávania príbehov, ako napríklad: "Použili sme tieto výrazné odrody na vytvorenie luxusnej jesennej dekorácie na okná – príďte si ich obzrieť osobne!" Vaši zákazníci si zamilujú všestrannosť vianočných ruží a aj to, ako kreatívne ich viete využiť. To vytvára priestor na to, aby o vašej predajni a jedinečnej ponuke začali hovoriť druhí, čo môže zvýšiť jej návštevnosť.
Webová stránka iniciatívy Stars for Europe je skvelým zdrojom, ktorý môžete zdieľať so svojimi zákazníkmi, ktorí chcú doma napodobniť štýly, ktoré prezentujete. Je dostupná v 19 európskych jazykoch! Buduje to dôveru vo váš obchod aj vo vás ako predajcu s prístupom k odborným informáciám a poradenstvu.
3. Podeľte sa o praktické tipy na starostlivosť vo vianočnom duchu
Vzdelávanie publika zvyšuje dôveru a opakované nákupy. Poradenstvo iniciatívy Stars for Europe zahŕňa tipy na starostlivosť podané ľudskou rečou, ako napríklad:
- Zalievajte každé dva až tri dni s použitím analógie s pohárom na šampanské na ilustráciu, že správne množstvo je približne 100 ml na 13 cm kvetináč.
- Vždy vyprázdnite misku po 15 minútach, aby ste predišli premokreniu koreňov alebo zalievajte zospodu a nechajte rastlinu nasať vlahu.
- Uchovávajte vianočné ruže v prostredí bez prievanu pri teplote najmenej 12 – 15 °C a zabezpečte, aby boli počas prepravy dobre zabalené v papieri, aby sa predišlo ich poškodeniu chladom.
Tipy na starostlivosť by mali byť rýchle a jednoduché, aby boli zapamätateľné. Zvýraznite ich pomocou infografiky, karuselových príspevkov alebo videa, ktoré kombinujú váš branding s odbornými radami iniciatívy Stars for Europe.
4. Plánujte príspevky s obsahom zo sociálnych sietí iniciatívy Stars for Europe
Iniciatíva odporúča naplánovať si obsah zameraný na trendy už v októbri, kedy sa začína sezóna vianočných ruží. Na jeseň použite teplé pastelové farby, ktoré sa hodia k rustikálnemu štýlu a bledšie odrody vianočných ruží (krémová, marhuľová, terakotová), ktoré sú v tomto období dostupné. To vytvorí očakávanie a ukáže širokú škálu dostupných odrôd vianočných ruží. V novembri už môžete prejsť na klasické červeno-zelené sezónne kombinácie. Frekvenciu zvýšte koncom novembra, kedy sa začína adventné obdobie a rozbehnú sa vianočné nákupy.
5. Spúšťajte lokálne platené reklamy so sezónnymi informáciami
Používajte reklamy na Facebooku a Instagrame zacielené na lokálnych zákazníkov – komunikujte rady týkajúce sa starostlivosti, ukážte jedinečné odrody vianočných ruží alebo sa podeľte o nápady na darčeky s farebnými témami (v pastelových aj sýtych farbách). Využite poznatky iniciatívy Stars for Europe zo spotrebiteľského prostredia, ktoré ukazujú silnú angažovanosť, ak sú dekorácie z rastlín a kvetov štylizované prirodzene v kontexte rôznych životných štýlov. Môžete spustiť napríklad virtuálny "adventný kalendár" vianočných ruží, kde každý deň až do Štedrého dňa generujete obsah z aktuálnej ponuky v predajni – môžete ukazovať rôzne odrody vianočných ruží, môžete ich rôzne aranžovať a chýbať by nemali ani tipy na ich starostlivosť.
6. Podporujte tvorenie používateľského obsahu s hashtagmi iniciatívy Stars for Europe
Pozvite zákazníkov, aby sa podelili o svoje vlastné aranžmány vianočných ruží s hashtagmi ako #VianočnéRuže, inšpirovaných spotrebiteľským brandingom iniciatívy Stars for Europe. Zdieľajte tieto príspevky pre budovanie komunity a dôvery. Nezabudnite označiť sociálne siete iniciatívy Stars for Europe, aby aj oni podporili váš obsah, a používať fotografie z databázy obrázkov iniciatívy Stars for Europe ako zdroj inšpirácie pre zákazníkov, ktorí si chcú štýlovo vyzdobiť svoj domov.
7. Využite POS materiály a vzorové texty iniciatívy Stars for Europe
Iniciatíva Stars for Europe ponúka bezplatné materiály pre predajné miesta, plagáty, letáky a obchodné nástroje – ideálne na kombinovanie s vašimi príspevkami na sociálnych sieťach. Zdieľajte obrázky alebo fotky z predajne s POS materiálmi iniciatívy Stars for Europe a pripojte odkaz, kde je možné si ich stiahnuť. Toto nielen zlepšuje vizuálnu konzistenciu značky, ale ukazuje aj vašu profesionálnu prezentáciu tým, ktorí vás sledujú na sociálnych sieťach.
8. Pripravte pre zákazníkov rôzne výzvy, nezabúdajte ich aj vzdelávať
Každý príspevok by mal pre vaše publikum mať aj informačnú hodnotu. Skombinujte vaše príspevky zamerané na starostlivosť o vianočné ruže aj s nejakou výzvou, napríklad: "Stiahnite si nášho bezplatného sprievodcu starostlivosťou o vianočné ruže a navštívte našu predajňu, kde si môžete vybrať z celej farebnej škály." Využiť môžete aj tlačové správy od iniciatívy Stars for Europe. Ušetríte čas a zároveň si ich môžete prispôsobiť a odprezentovať vašu predajňu ako odborníka na vianočné ruže.
9. Spolupracujte s lokálnymi influencermi a využite zdroje iniciatívy Stars for Europe
Spolupracujte s lokálnymi mikroinfluencermi (od 10- do 20-tisíc sledovateľov) so zameraním na životný štýl, dekorácie alebo záhradkárčenie. Poskytnite im jedinečné odrody vianočných ruží a požiadajte ich, aby zdieľali obrázky alebo videá iniciatívy Stars for Europe ako súčasť obsahového balíka. Používanie profesionálne vytvorených materiálov pomáha zabezpečiť dobre štylizované a kvalitné vizuálne prvky, ktoré odrážajú vašu značku a jedinečné odborné znalosti iniciatívy Stars for Europe.
Začnite už dnes!
Maloobchodní predajcovia môžu navštíviť špecializovanú webovú stránku určenú pestovateľom a predajcom na Stars for Europe, aby:
- Si stiahli bezplatné marketingové materiály (fotografie, príspevky na sociálne siete, POS),
- Získali prístup k tipom na starostlivosť a styling,
- Preskúmali video obsah,
- Sa prihlásili na odber newslettra s novinkami a inšpiráciou od iniciatívy Stars for Europe.
Kombináciou týchto deviatich tipov na sociálne siete so zdrojmi, ktoré poskytuje iniciatíva Stars for Europe sa môžu predajcovia prezentovať ako dôveryhodní odborníci na vianočné ruže – a počas tohto vianočného obdobia zvýšiť online angažovanosť a predaj v kamenných predajniach.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - 9 tipov na zvýšenie predaja vianočných ruží cez sociálne siete © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Prieskum: Po zmene času sa každý šiesty človek bojí, že mu nezazvoní budík
Prieskum: Po zmene času sa každý šiesty človek bojí, že mu nezazvoní budík
<< predchádzajúci článok
Študent policajnej školy sa vyhrážal spolužiakom zastrelením, hrozia mu až dva roky za mrežami
Študent policajnej školy sa vyhrážal spolužiakom zastrelením, hrozia mu až dva roky za mrežami