Prieskum:Podľa absolventov duálu je jeho nevýhoda finančné ohodnotenie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. septembra (TASR) – Prví absolventi duálneho vzdelávania, ktorí už nastúpili do práce, ho hodnotia pozitívne. Vyplýva to z interného prieskumu Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV)." uviedol pre TASR Tomáš Kurtanský zo ŠIOV. Ich prechod do zamestnania po ukončení školy bol preto podľa neho bezproblémový. Okrem toho vnímajú absolventi duálu ako veľkú výhodu aj finančné ohodnotenie, ktoré v závislosti od prospechu a prístupu k plneniu úloh na praxi môže dosiahnuť aj niekoľko stoviek mesačne. "" zhodnotil Kurtanský.Z prieskumu vyplýva, že dualisti pozitívne ohodnotili aj prístup k najnovším technológiám, zariadeniam a materiálom, ale i získavanie pracovných návykov priamo počas štúdia. Rovnako vyzdvihli skrátenie adaptačnej fázy pri nástupe do pracovného pomeru. Prví dualisti vnímajú pozitívne aj vyššiu konkurenčnú výhodu pre uplatnenie sa na trhu práce.Duálne vzdelávanie na Slovensku funguje od roku 2015. Ako prvý sa ním riadil školský rok 2015/2016, čo znamená, že v školskom roku 2017/2018 skončili v školách, ktoré vstúpili do duálneho systému, prví absolventi. Záverečné skúšky v riadnom termíne úspešne zložilo 96 prvých dualistov, avšak tento počet nie je končený. Vo viacerých školách sa konali opravné skúšky, definitívne čísla budú známe v týchto dňoch.