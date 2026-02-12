|
Štvrtok 12.2.2026
Meniny má Perla
|
12. februára 2026
Prieskum poslal KDH mimo parlamentu a Progresívne Slovensko je pod 20 percentami
Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom februára, zvíťazilo by v nich Progresívne Slovensko. Volilo by ho ...
12.2.2026 (SITA.sk) - Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom februára, zvíťazilo by v nich Progresívne Slovensko. Volilo by ho 19,1 percenta voličov. Ukazuje to volebný model agentúry NMS Market Research na reprezentatívnej vzorke 1 003 respondentov. Prieskum bol realizovaný v dňoch 4. až 8. februára 2026.
Druhú priečku obsadil Smer-SD, ktorý by získal 17,6 percenta voličských hlasov. Bronzová priečka vo volebnom modeli patrí v súčasnosti mimoparlamentnému hnutiu Republika, ktoré by podporilo 13,4 percenta respondentov.
Do parlamentu by sa tiež dostali ďalšie štyri politické subjekty. Hnutie Slovensko by volilo 7,5 percenta opýtaných, ďalších 7,4 percenta respondentov by svoj hlas dalo strane Sloboda a Solidarita (SaS). Do Národnej rady SR by sa ešte prebojovala strana Hlas-SD so 6,2 percentami hlasov voličov a v súčasnosti mimoparlamentní Demokrati, ktorých by volilo 5,7 percenta respondentov.
Tesne pred bránami parlamentu by skončil jeden zo súčasných opozičných subjektov, a to Kresťanskodemokratické hnutie. Získalo by 4,9 percenta voličských hlasov, a teda by neprekročilo päťpercentné kvórum pre vstup do NR SR. Mimo parlamentu by skončila aj Maďarská aliancia so štyrmi percentami hlasov, hnutie Sme rodina s podporou 3,5 percenta voličov a Slovenská národná strana, ktorú by volili tri percentá opýtaných.
Strana Za ľudí by získala 2,3 percentá hlasov a subjekt Právo na pravdu dve percentá. Ďalšie politické subjekty by podľa volebného modelu nezískali ani dve percentá hlasov. Deklarovaná volebná účasť je 60,8 percenta, v porovnaní s predošlým mesiacom mierne narástla.
Po prepočítaní hlasov na mandáty by Progresívne Slovensko obsadilo v NR SR 37 kresiel, Smer-SD by mal o troch poslancov menej, teda 34. Republike by pripadlo 26 mandátov. Hnutie Slovensko a SaS by mali zhodne po 15 poslancov. Do parlamentných lavíc by zasadlo 12 poslancov za Hlas-SD a jedenásti za stranu Demokrati.
Strany súčasnej koalície Smer a Hlas by ani s pomocou Republiky nedosiahli na parlamentnú väčšinu, mali by dohromady 72 poslancov. Strany súčasnej parlamentnej opozície by získali spolu tesnú väčšinu, a to 78 poslaneckých mandátov.
Zdroj: SITA.sk - Prieskum poslal KDH mimo parlamentu a Progresívne Slovensko je pod 20 percentami © SITA Všetky práva vyhradené.
Matovičovci na štvrtom mieste
Opozícia by získala tesnú väčšinu
