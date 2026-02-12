|
12. februára 2026
Nové pravidlá pre kryptoaktíva: štát sprísňuje dane aj kontrolu
Šok pre investorov: dane z krypta aj odvody idú hore
Zdieľať
Ľudia investujúci do kryptoaktív by v tomto roku nemali prehliadnuť viaceré zmeny, ktoré sa týkajú zdaňovania. Pribudli aj nové oznamovacie povinnosti.
Od začiatku tohto roka nadobudla účinnosť novela zákona o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní, ktorou sa do slovenskej legislatívy prebrala eurosmernica DAC 8. Po novom sú poskytovatelia služieb kryptoaktív povinní viesť evidenciu údajov o svojich používateľoch, ako aj o uskutočnených transakciách a prevodoch. Prvé oznámenie týchto údajov finančnej správe je povinné do 31. mája 2027 za oznamovacie obdobie roku 2026. "Oznamovacej povinnosti podľa zákona podliehajú oznamované transakcie, ktorými sú výmenné transakcie a prevody kryptoaktív. Zákon týmto spôsobom sleduje zachytenie všetkých ekonomicky relevantných situácií, pri ktorých dochádza k presunu hodnoty prostredníctvom kryptoaktív a ktoré sú realizované za účasti oznamujúceho poskytovateľa služieb kryptoaktív," vysvetľuje daňová poradkyňa Vladimíra Mačuhová, ktorá je členkou Slovenskej komory daňových poradcov. Výmennou transakciou sa rozumie nielen výmena kryptoaktív za peňažné prostriedky vyjadrené vo fiat mene, akou je euro alebo iná oficiálna mena, ale aj výmena medzi jednotlivými formami kryptoaktív, ktoré podliehajú oznamovaniu.
Druhou kategóriou oznamovaných transakcií sú prevody kryptoaktív. "Prevodom sa rozumie presun kryptoaktív na účet iného používateľa kryptoaktív, presun kryptoaktív na účet vedený iným poskytovateľom služieb kryptoaktív, ako aj presun kryptoaktív na tzv. samohosťovanú adresu (self-hosted wallet)," spresnila Mačuhová. Zákon tak myslí aj na situácie, pri ktorých dochádza k presunu kryptoaktív mimo jednej konkrétnej platformy, čo má význam najmä z hľadiska sledovania pohybu hodnoty medzi rôznymi prostrediami. "Osobitnú podkategóriu prevodov predstavujú transakcie maloobchodných platieb. Ide o prípady, keď sa kryptoaktívum používa ako prostriedok úhrady za tovary alebo služby. Takáto transakcia sa považuje za oznamovanú vtedy, ak je uskutočnená za protihodnotu vo forme tovarov alebo služieb a hodnota tejto protihodnoty presiahne hranicu 50 000 amerických dolárov, prepočítanú na eurá alebo inú menu," doplnila Mačuhová. Poskytovatelia služieb kryptoaktív budú musieť oznamovať identifikačné údaje používateľa, údaje o jeho daňovej rezidencii a základné informácie o realizovaných transakciách.
Z hľadiska sadzieb pre fyzické osoby (nepodnikateľov) sa od roku 2026 sa pri kryptoaktívach zavádza štvorstupňová progresia dane:
- do 43 975 €: 19 %
- 43 975 € – 60 388 €: 25 %
- 60 388 € – 74 997 €: 30 %
- nad 74 997 €: 35 %
"Príjmy z predaja kryptoaktív podliehajú aj zdravotným odvodom vo výške 16 % , čo predstavuje zvýšenie o jedno percento oproti roku 2025. Zdravotná poisťovňa vykonáva ročné zúčtovanie na základe podaného daňového priznania," vysvetlila Mačuhová.
Príjmy z kryptoaktív sa pripočítavajú k ostatným príjmom (napríklad zo závislej činnosti), čo môže viesť k uplatneniu vyššej sadzby dane. "V praxi tak môže byť efektívne daňovo-odvodové zaťaženie príjmov z kryptoaktív výrazne vyššie, než by vyplývalo len zo samotnej sadzby dane aplikovanej na zisk z krypta," upozornila Mačuhová.
