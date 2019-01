Prieskum prezidentské voľby: M. Šefčovič a R. Mistrík by vo voľbách uspeli rovnako

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Palkovič Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Palkovič

Bratislava 27. januára (TASR) - Spomedzi prezidentských kandidátov má najväčšiu podporu Maroš Šefčovič a Robert Mistrík. Z prieskumu, ktorý pre TV Markíza realizovala agentúra Focus, vyplýva, že by obaja dosiahli zisk 16,6 percenta hlasov.Ak by sa v druhom kole ocitol jeden z nich so Štefanom Harabinom, Most-Híd by podľa podpredsedu parlamentu Andreja Hrnčiara podporil opozičného kandidáta. Predseda OĽaNO Igor Matovič sa v relácii TV Markíza Na telo vyjadril rovnako, v tomto prípade by Šefčoviča podporil radšej ako Harabina.Na treťom mieste by sa podľa prieskumu umiestnil Štefan Harabin (11,7 percenta). Nasledovali by predseda Mosta-Híd Béla Bugár (10,1 percenta), Zuzana Čaputová (9 percent), predseda ĽSNS Marian Kotleba (8,2 percenta). Predseda SNS Andrej Danko by dosiahol vo voľbách 7,8 percenta. Milan Krajniak v prieskume získal sedem percent, František Mikloško 6,7 percenta, Eduard Chmelár 2,3 percenta. Ostatní kandidáti mali preferencie pod dve percentá. Prieskum sa realizoval od 16. do 23. januára.V prípade, že by sa do druhého kola dostal Šefčovič s Harabinom, voľby by vyhral Šefčovič. Rovnako by v podobnej pozícii vyhral Mistrík. Matovič v tejto súvislosti povedal, že nemôžu dovoliť, aby sa pravá ruka Vladimíra Mečiara stala prezidentom. Hrnčiar označil voľbu v Moste-Híd v tomto prípade za jednoznačnú.