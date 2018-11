PRIESKUM: Rodičia dávajú deťom priemerne 22 eur mesačne

Ilustračná foto. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. novembra (TASR) - Priemerné mesačné vreckové, ktoré rodičia dávajú deťom, je približne 22 eur. Najvyššie vreckové dostávajú deti v Banskobystrickom kraji, najnižšie zase v Košickom a Prešovskom.Dievčatá dostávajú v priemere o tri eurá menej ako chlapci, avšak rodičia im vreckové dajú v nižšom veku. Ukázal to prieskum Tatra banky, ktorý sa uskutočnil na sociálnych sieťach a zapojilo sa doň takmer 2600 rodičov.Podľa výsledkov prieskumu, čím sú deti staršie, tým viac z nich vreckové dostáva. Vo veku šiestich rokov má vreckové každé štvrté dieťa, v 11 rokoch ho už dostanú dve z troch detí a len desatina 15-ročných tínedžerov vreckové nedostáva.Podľa Zuzany Žiaranovej, hovorkyne banky, takmer 800 rodičov sa vyjadrilo, že deti si za svoje peniaze najčastejšie kupujú jedlo a sladkosti. Túto možnosť označilo až 37 % opýtaných. Ďalšia tretina detí so svojím vreckovým aktívne hospodári a peniaze si odkladá na niečo väčšie alebo do budúcnosti. Medzi možnosťami, čo deti nakupujú, sa objavili aj oblečenie, elektronika a darčeky pre iných.