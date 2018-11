Ruská pravoslávna cirkev bude vysielať svojich kňazov do zahraničia

Ilustračná snímka. Foto: TASR Maroš Černý Foto: TASR Maroš Černý

Moskva 12. novembra (TASR) - V reakcii na rozhodnutie konštantínopolského patriarchátu, ktorý chce pravoslávnej cirkvi na Ukrajine udeliť autokefálny štatút, ruská pravoslávna cirkev vyslala do zahraničia svojho prvého duchovného.Informovala o tom agentúra Interfax. Podľa nej patriarcha moskovský a celej Rusi Kirill vyhovel žiadosti ruských veriacich žijúcich v Turecku a vyslal tam kňaza, ktorý bude pravidelne slúžiť bohoslužby v chráme zriadenom pri ruskom diplomatickom zastupiteľstve v Istanbule.Prvá bohoslužba v Chráme sv. Konštantína a Heleny, ktorý sa nachádza v areáli letnej rezidencie generálneho konzulátu Ruskej federácie v Istanbule, sa konala v nedeľu. Počas nej zazneli aj prosby veriacich za mier na Ukrajine a za zachovanie jednoty v pravosláví.Ruská pravoslávna cirkev sa v polovici októbra rozhodla skončiť svoje vzťahy as Konštantínopolským ekumenickým patriarchátom so sídlom v Istanbule na protest proti jeho schváleniu žiadosti Ukrajiny o autokefáliu, teda nezávislú cirkev.V dôsledku týchto udalostí sa veriaci ruskej pravoslávnej cirkvi už nemôžu modliť a prijímať eucharistiu v chrámoch konštantínopolského patriarchátu – vrátane chrámov na hore Athos v Grécku.Metropolita ruskej pravoslávnej cirkvi Ilarion minulú sobotu vyhlásil, že v súčasnej situácii hraničiacej s rozkolom ruská pravoslávna cirkev nemáUkrajinská cirkev patrila pod správu ruskej pravoslávnej cirkvi od konca 17. storočia. Výzvy na jej osamostatnenie sa vystupňovali po tom, ako Rusko v roku 2014 anektovalo Krymský polostrov.