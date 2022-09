Prieskum: Slováci čoraz častejšie nakupujú produkty privátnych značiek. Najznámejšou je Clever

Privátne značky = pravidelná súčasť nákupov

13.9.2022 (Webnoviny.sk) -Slovenskí zákazníci obľubujú privátne značky potravinových reťazcov. Zistil to prieskum spoločnosti BILLA, ktorý pre ňu na vzorke 607 respondentov realizovala agentúra 2muse. Ľudia podľa prieskumu registrujú jednotlivé privátne značky, pričom zväčša si názov reťazca spájajú s jeho vlastnými značkami. Z iných názvov privátnych značiek rezonuje Clever, na ktorý si ako na prvý spontánne spomenul zhruba každý desiaty opýtaný. Celkovo túto privátnu značku poznajú tri štvrtiny Slovákov (75 %) a štyri pätiny zákazníkov BILLA (84 %).Značka Clever je vôbec prvou vlastnou značkou spoločnosti BILLA. Na slovenský trh bola uvedená v roku 2002, tento rok teda oslavuje 20. výročie svojej úspešnej existencie. V súčasnosti BILLA zákazníkom ponúka zhruba 300 produktov tejto značky, pričom tretina z nich je slovenského pôvodu. "Lokálne výrobky pod značkou Clever sú u našich zákazníkov veľmi obľúbené. Aj preto obrat od slovenských a českých dodávateľov predstavuje v rámci značky Clever až 66 %. Spolupracujeme s desiatkami regionálnych dodávateľov z celého Slovenska, ktorí nám zabezpečujú potravinový aj nepotravinový sortiment Clever – od mliečnych výrobkov cez ovocie a zeleninu až po hygienické produkty z papiera," povedala Albena Georgieva, prevádzková riaditeľka BILLA. Medzi najobľúbenejšie Clever výrobky patria u zákazníkov citróny, trvanlivé mlieko, zemiaky, ale aj slnečnicový olej, vajcia a maslo."Značka Clever je potvrdením, že o kvalitné produkty za nízke ceny je u Slovákov dlhodobo veľký záujem. Všetkým našim zákazníkom ďakujeme za priazeň, ktorú tejto značke denne prejavujú a tešíme sa na jej ďalšie úspešné roky," uviedla A. Georgieva.Okrem výrobkov Clever ponúka BILLA svojim zákazníkom aj ďalšie obľúbené vlastné značky – napríklad BILLA, BILLA Premium, Slovenská farma, BON VIA, BILLA BIO, BILLA Easy, Today, Vivess, ZOORoyal či Babywell. Najnovšou privátnou značkou spoločnosti BILLA, na trh uvedenou tento rok, je Mäsiarov výber, ktorá prináša čerstvú hydinu, hovädzinu a bravčovinu tej najvyššej kvality od overených dodávateľov.Prieskum agentúry 2muse jednoznačne potvrdil, že výrobky vlastných značiek reťazcov sú u Slovákov populárne. "V prieskume sme zistili, že viac ako dve tretiny opýtaných (67 %) nakupujú privátne značky bežne, pričom 28 % si ich do košíka vkladá pri každom nákupe. Oproti roku 2018, keď sme realizovali podobný prieskum, sa počet takýchto verných zákazníkov zvýšil o 10 %," uviedla A. Georgieva. Pre Slovákov tiež vlastné značky zohrávajú úlohu pri rozhodovaní sa, do akého reťazca pôjdu nakúpiť – že privátne značky na to majú veľký alebo podstatný vplyv, odpovedala takmer tretina ľudí (32 %), teda o 9 % viac ako v prieskume pred štyrmi rokmi.Dôvodov, prečo zákazníci siahajú po vlastných značkách reťazcov, je viacero. "Najčastejšie uvádzaným dôvodom bol v našom prieskume pomer ceny a kvality, ktorý uviedla takmer polovica ľudí (43 %). Dôležitá je však aj priaznivá cena (32 %) a predchádzajúca skúsenosť (14 %). Štyria ľudia z desiatich (39 %) odpovedali, že produkty vlastných značiek reťazcov sú kvalitnejšie alebo rovnako kvalitné ako značkové výrobky," vysvetlila A. Georgieva. K tomu, aby uprednostnili výrobky privátnych značiek na úkor potravín komerčných značiek, dokáže zákazníkov motivovať cena, kvalita, akcia, skúsenosť, chuť, slovenský pôvod či dostupnosť.