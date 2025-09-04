Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

Prieskum: Slováci čoraz viac vnímajú bezdymové alternatívy ako ohľaduplnejšie riešenie


Vyplýva to z prieskumu agentúry 2muse, ktorý realizovala pre spoločnosť JTI Slovak Republic na konci júna 2025 na vzorke 1 022 respondentov vo veku nad 18 rokov. Výsledky ukazujú, že bezdymové tabakové alternatívy ...



ploomxinsitu4835 676x451 4.9.2025 (SITA.sk) - Vyplýva to z prieskumu agentúry 2muse, ktorý realizovala pre spoločnosť JTI Slovak Republic na konci júna 2025 na vzorke 1 022 respondentov vo veku nad 18 rokov. Výsledky ukazujú, že bezdymové tabakové alternatívy sú čoraz častejšie vnímané ako menej obťažujúce pre okolie a pozitívne prispievajú k spolunažívaniu fajčiarov a nefajčiarov.

Hlavné zistenia prieskumu



  • Zmena v kultúre užívania nikotínu: 48 % opýtaných uviedlo, že bezdymové tabakové výrobky sú menej obťažujúce. Oproti minulému roku tak v tomto smere evidujeme pozitívny trend. Takmer tretina Slovákov považuje príchod moderných bezdymových alternatív za pozitívny krok, zatiaľ čo ani nie jedna pätina populácie nevidí žiadnu zmenu.

  • Fajčiari na Slovensku: Každý tretí Slovák je pravidelným fajčiarom, najviac vo vekovej skupine 35 – 44 rokov. Pri pravidelných fajčiaroch prevažujú muži 33,7 %, pravidelných fajčiarok je 25,7 % opýtaných. Príležitostne fajčí viac žien 11 %, mužov je v tomto prípade 8 %.

  • Ohľaduplnejšie riešenie: 38 % nefajčiarov uviedlo, že používanie bezdymových alternatív prispieva k lepšiemu spolunažívaniu s fajčiarmi. Až 6 z 10 nefajčiarov by ocenilo, keby ľudia v ich okolí siahli po bezdymovej alternatíve namiesto klasických cigariet.

  • Záujem o prechod k alternatívam: Približne pätina tradičných fajčiarov zvažuje prechod na bezdymové alternatívy v blízkej budúcnosti. Najväčší záujem o túto zmenu prekvapivo prejavili predovšetkým starší respondenti vo veku 55 – 64 rokov (23,4 %), najmenej vo veku 35 – 44 rokov (17,1 %).



Porovnanie 2024 vs. 2025


Aktuálny prieskum potvrdzuje zmenu postojov k bezdymovým produktom. V porovnaní s rokom 2024 mierne vzrástol podiel tých, ktorí veria, že bezdymové tabakové výrobky sú menej obťažujúce. V roku 2025 to bolo 48 % opýtaných, v minulom roku o percento menej. Zároveň výraznejšie klesol podiel tých, ktorí nevnímajú bezdymové cigarety ako menej obťažujúce.

Najviac opýtaných, ktorí považujú bezdymové alternatívy za menej obťažujúce, je z väčších miest. V skupine nad 100-tis obyvateľov si to myslí až 56,8 % opýtaných.

"Výsledky nášho prieskumu naznačujú, že na Slovensku sa postupne formuje nová kultúra užívania nikotínu. Bezdymové alternatívy sú čoraz viac vnímané ako ohľaduplnejšia voľba. Fajčiari ich preukázateľne čoraz viac začínajú uprednostňovať pred tradičnými cigaretami," vysvetľuje Lýdia Valentová zo spoločnosti JTI Slovak Republic.

Podiel fajčiarov, ktorí už prešli na bezdymové alternatívy, vzrástol z 18,4 % v roku 2024 na 33 % v roku 2025. O prechode na bezdymové zariadenie v blízkej budúcnosti zvažuje 19 % opýtaných fajčiarov (v minulom roku takmer 9 % opýtaných). Klesol aj podiel fajčiarov, ktorí prechod na bezdymové zariadenie vôbec nezvažujú (z 70,8 % v roku 2024 na 48 % v roku 2025).

Zdroj: SITA.sk - Prieskum: Slováci čoraz viac vnímajú bezdymové alternatívy ako ohľaduplnejšie riešenie © SITA Všetky práva vyhradené.

