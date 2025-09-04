Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

04. septembra 2025

Ústav pamäti národu kritizuje ocenenie Banáša, hovorí o dehonestovaní obetí neslobody


Tagy: Premiér Slovenskej republiky Štátna cena Alexandra Dubčeka Ústava SR

Ústav pamäti národa s poľutovaním prijal informáciu o tom, že vláda SR udelila štátnu cenu Alexandra Dubčeka ...



541619295_1188040003353284_3828952621571604708_n 676x451 4.9.2025 (SITA.sk) - Ústav pamäti národa s poľutovaním prijal informáciu o tom, že vláda SR udelila štátnu cenu Alexandra Dubčeka spisovateľovi Jozefovi Banášovi.


Ako sa uvádza vo vyhlásení ÚPN, Banáš podľa zachovanej dokumentácie v správe Ústavu pamäti národa a Archívu bezpečnostných zložiek v Prahe viac ako dvanásť rokov pôsobil ako tajný spolupracovník Štátnej bezpečnosti (ŠtB). V závere 80. rokov 20. storočia dokonca súčasne ako spolupracovník kontrarozviedky s krycím menom „Lotos“ a rozviedky s krycím menom „Bueno“.

V jednom z podzväzkov agentúrneho zväzku sa podľa záznamov pred skartáciou v roku 1989 nachádzalo viac ako 901 strán vlastnoručných správ tajného spolupracovníka a agentúrnych záznamov vypracovaných príslušníkmi ŠtB po stretnutí s ním.

Ocenenie osôb, ktoré sa čo i len malou mierou podieľali na sledovaní ľudí v období neslobody, je relativizovaním zločinov nedemokratických režimov a dehonestáciou ich obetí. Ústav pamäti národa apeluje na Úrad vlády SR a Kanceláriu Národnej rady SR, aby v procese posudzovania návrhov na udelenie štátnych cien dôsledne dbali aj na pôsobenie laureátov v období neslobody rokov 1939 až 1989," uviedol hovorca ÚPN Michal Miklovič. Doplnil, že v tejto súvislosti ÚPN oceňuje dlhoročnú profesionálnu spoluprácu s Kanceláriou prezidenta SR v procese posudzovania návrhov na udelenie štátnych vyznamenaní.

Štátnu cenu Alexandra Dubčeka si z rúk premiéra Roberta Fica v pondelok 1. septembra, a teda pri príležitosti Dňa Ústavy SR, prevzali Jozef Banáš, Štefan Grman a Ján Telenský. Štátne ceny udeľuje vláda osobnostiam, ktoré sa významne zaslúžili o rozvoj SR a šírenie jej dobrého mena. Banáš štátnu cenu získal za rozvoj literárnej tvorby a významný celospoločenský prínos.

Zdroj: SITA.sk - Ústav pamäti národu kritizuje ocenenie Banáša, hovorí o dehonestovaní obetí neslobody © SITA Všetky práva vyhradené.

