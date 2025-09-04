|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 4.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Rozália
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. septembra 2025
Ústav pamäti národu kritizuje ocenenie Banáša, hovorí o dehonestovaní obetí neslobody
Ústav pamäti národa s poľutovaním prijal informáciu o tom, že vláda SR udelila štátnu cenu Alexandra Dubčeka ...
Zdieľať
4.9.2025 (SITA.sk) - Ústav pamäti národa s poľutovaním prijal informáciu o tom, že vláda SR udelila štátnu cenu Alexandra Dubčeka spisovateľovi Jozefovi Banášovi.
Ako sa uvádza vo vyhlásení ÚPN, Banáš podľa zachovanej dokumentácie v správe Ústavu pamäti národa a Archívu bezpečnostných zložiek v Prahe viac ako dvanásť rokov pôsobil ako tajný spolupracovník Štátnej bezpečnosti (ŠtB). V závere 80. rokov 20. storočia dokonca súčasne ako spolupracovník kontrarozviedky s krycím menom „Lotos“ a rozviedky s krycím menom „Bueno“.
V jednom z podzväzkov agentúrneho zväzku sa podľa záznamov pred skartáciou v roku 1989 nachádzalo viac ako 901 strán vlastnoručných správ tajného spolupracovníka a agentúrnych záznamov vypracovaných príslušníkmi ŠtB po stretnutí s ním.
„Ocenenie osôb, ktoré sa čo i len malou mierou podieľali na sledovaní ľudí v období neslobody, je relativizovaním zločinov nedemokratických režimov a dehonestáciou ich obetí. Ústav pamäti národa apeluje na Úrad vlády SR a Kanceláriu Národnej rady SR, aby v procese posudzovania návrhov na udelenie štátnych cien dôsledne dbali aj na pôsobenie laureátov v období neslobody rokov 1939 až 1989," uviedol hovorca ÚPN Michal Miklovič. Doplnil, že v tejto súvislosti ÚPN oceňuje dlhoročnú profesionálnu spoluprácu s Kanceláriou prezidenta SR v procese posudzovania návrhov na udelenie štátnych vyznamenaní.
Štátnu cenu Alexandra Dubčeka si z rúk premiéra Roberta Fica v pondelok 1. septembra, a teda pri príležitosti Dňa Ústavy SR, prevzali Jozef Banáš, Štefan Grman a Ján Telenský. Štátne ceny udeľuje vláda osobnostiam, ktoré sa významne zaslúžili o rozvoj SR a šírenie jej dobrého mena. Banáš štátnu cenu získal za rozvoj literárnej tvorby a významný celospoločenský prínos.
Zdroj: SITA.sk - Ústav pamäti národu kritizuje ocenenie Banáša, hovorí o dehonestovaní obetí neslobody © SITA Všetky práva vyhradené.
Ako sa uvádza vo vyhlásení ÚPN, Banáš podľa zachovanej dokumentácie v správe Ústavu pamäti národa a Archívu bezpečnostných zložiek v Prahe viac ako dvanásť rokov pôsobil ako tajný spolupracovník Štátnej bezpečnosti (ŠtB). V závere 80. rokov 20. storočia dokonca súčasne ako spolupracovník kontrarozviedky s krycím menom „Lotos“ a rozviedky s krycím menom „Bueno“.
V jednom z podzväzkov agentúrneho zväzku sa podľa záznamov pred skartáciou v roku 1989 nachádzalo viac ako 901 strán vlastnoručných správ tajného spolupracovníka a agentúrnych záznamov vypracovaných príslušníkmi ŠtB po stretnutí s ním.
„Ocenenie osôb, ktoré sa čo i len malou mierou podieľali na sledovaní ľudí v období neslobody, je relativizovaním zločinov nedemokratických režimov a dehonestáciou ich obetí. Ústav pamäti národa apeluje na Úrad vlády SR a Kanceláriu Národnej rady SR, aby v procese posudzovania návrhov na udelenie štátnych cien dôsledne dbali aj na pôsobenie laureátov v období neslobody rokov 1939 až 1989," uviedol hovorca ÚPN Michal Miklovič. Doplnil, že v tejto súvislosti ÚPN oceňuje dlhoročnú profesionálnu spoluprácu s Kanceláriou prezidenta SR v procese posudzovania návrhov na udelenie štátnych vyznamenaní.
Štátnu cenu Alexandra Dubčeka si z rúk premiéra Roberta Fica v pondelok 1. septembra, a teda pri príležitosti Dňa Ústavy SR, prevzali Jozef Banáš, Štefan Grman a Ján Telenský. Štátne ceny udeľuje vláda osobnostiam, ktoré sa významne zaslúžili o rozvoj SR a šírenie jej dobrého mena. Banáš štátnu cenu získal za rozvoj literárnej tvorby a významný celospoločenský prínos.
Zdroj: SITA.sk - Ústav pamäti národu kritizuje ocenenie Banáša, hovorí o dehonestovaní obetí neslobody © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Kultúrna obec aj samosprávy varujú pred možnými zmenami vo FPU a ich dopadom na kultúru v regiónoch – VIDEO
Kultúrna obec aj samosprávy varujú pred možnými zmenami vo FPU a ich dopadom na kultúru v regiónoch – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Prieskum: Slováci čoraz viac vnímajú bezdymové alternatívy ako ohľaduplnejšie riešenie
Prieskum: Slováci čoraz viac vnímajú bezdymové alternatívy ako ohľaduplnejšie riešenie