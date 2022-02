Prieskum: Slováci najčastejšie nakupujú mäso v supermarketoch. BILLA preto prináša Mäsiarov výber, novú značku čerstvého mäsa

Ako od poctivého mäsiara

Tipy od profesionálov

9.2.2022 (Webnoviny.sk) -Mäso predstavuje pre slovenských spotrebiteľov jednu zo základných potravín a je neoddeliteľnou súčasťou jedálnička. Viac ako tretina opýtaných Slovákov (36 %) konzumuje mäso tri- alebo štyrikrát do týždňa, a skoro tretina ľudí (32 %) si ho na tanieri dopraje každý deň či takmer každý deň. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu, ktorý počas januára na vzorke 607 ľudí realizovala pre BILLA agentúra 2muse. "V prieskume sme zistili, že najobľúbenejším druhom mäsa je pre opýtaných Slovákov hydina, ktorú uviedlo 83 % respondentov. Nasledovalo bravčové mäso, ktoré najčastejšie konzumujú štyri pätiny ľudí. Takmer polovica respondentov najčastejšie siahne po rybách (44 %) a morských plodoch či po hovädzine (43 %)," povedal Michal Vyšinský z 2muse. Pokrmy z mäsa veľmi rado pripravuje až 79 % opýtaných, a takmer rovnaké percento ľudí (78 %) mäso konzumuje z dôvodu jeho významnej výživovej hodnoty. Pri kúpe mäsa je pre respondentov dôležitá najmä jeho kvalita a čerstvosť. "Farba a štruktúra mäsa, ktoré sa chystajú vložiť si do nákupného košíka, je dôležitá pre 86 % ľudí, pričom nasleduje vôňa mäsa, pozitívna osobná skúsenosť s výrobkom, garancia kontroly kvality od dodávateľov a slovenský pôvod mäsa," vysvetlil M. Vyšinský. Na nákup mäsa sa opýtaní Slováci najčastejšie vyberajú do obchodných reťazcov s potravinami, odpovedali takto štyri pätiny respondentov. V porovnaní s dátami získanými v podobnom prieskume o mäse, ktorý si BILLA nechala vypracovať v roku 2019, ide pre supermarkety o trojpercentný nárast. Na druhom mieste skončili mäsiarstva (64 %), na treťom zas miestne obchody s potravinami (32 %). V predajniach BILLA nakupujú respondenti mäso najmä pre jeho kvalitu.Spoločnosť BILLA teraz svoju ponuku čerstvého mäsa posúva na ešte vyššiu úroveň. Mäsový sortiment rozširuje o výrobky novej privátnej značky Mäsiarov výber, ktorá prináša vysoký štandard kvality za výhodnú cenu. Pod antracitovomodrým logom novej značky si zákazníci môžu zakúpiť hydinu, bravčovinu a hovädzinu od starostlivo vybraných dodávateľov. Hydina predávaná pod značkou Mäsiarov výber je výlučne slovenská, lokálneho pôvodu. Navyše pochádza z welfare chovov, čo znamená, že zvieratá žijú v lepších podmienkach a majú stály prístup k napájadlu s vodou a ku kvalitnému krmivu bez pridaných antibiotík a rastových hormónov. Chovatelia takúto hydinu kontrolujú niekoľkokrát denne, a aj vďaka tomu je jej mäso šťavnatejšie a jemnejšie.V rámci novej značky Mäsiarov výber je samozrejmosťou, že pri každom produkte je v BILLA garantovaná čerstvosť a dvojitá kontrola kvality. Dodávatelia produktov pre novú privátnu značku BILLA sú vyberaní na základe prísnych kritérií a musia spĺňať vysoké požiadavky pri spracovaní mäsa. Pri každom druhu sa dôkladne sleduje jeho pôvod a tiež viaceré kvalitatívne parametre. Na predajniach s chladiacim pultom mäso opracujú priamo BILLA masiari, na ostatných predajniach si zákazníci vedia zakúpiť mäso v ochrannej atmosfére. Kvalitu a čerstvosť mäsa zabezpečuje aj kontrola na príjme skladu, ktorá následne prispieva k vysokému štandardu tohto mäsa. "Vďaka našej novej privátnej značke Mäsiarov výber dokážeme zákazníkom zaručiť tú najvyššiu kvalitu a čerstvosť mäsa. Spolupracujeme len s overenými dodávateľmi, pre ktorých sú spokojnosť klientov a poctivé mäsiarske remeslo tými najväčšími prioritami. Naši vlastní mäsiari v BILLA sú navyše majstri v spracovaní mäsa a zákazníkom vedia pri výbere produktov odborne poradiť. Veríme, že privátnu značku Mäsiarov výber si naši zákazníci rýchlo obľúbia a po kvalitné mäso sa budú do našich predajní radi vracať," uviedla Ingrid Kužlíková, operatívna riaditeľka BILLA.Novú privátnu značku plánuje BILLA podporiť aj vďaka Marekovi Borovskému a Stanislavovi Starečekovi, expertom na mäso a vyučeným mäsiarom z radov vlastných zamestnancov. "Obaja páni pracujú v BILLA dlhé roky – od rokov 1996 a 2004, preto o kvalite mäsa a jeho spracovávaní vedia všetko. Zákazníkom poradia, ako by malo vyzerať čerstvé mäso, čo si všímať pri nákupe mäsových výrobkov alebo to, ako by sa mali v domácnosti skladovať rôzne druhy mäsa," uviedla Denisa Pernicová, marketingová riaditeľka BILLA. Ambasádorom novej privátnej značky Mäsiarov výber je Andrea Ena, známy taliansky šéfkuchár žijúci na Slovensku, ktorého reštaurácie navštevuje množstvo spokojných klientov. "V spolupráci s BILLA sa Andrea Ena bude objavovať vo videách, na sociálnych sieťach a v rôznych mediálnych formátoch, kde Slovákom pútavo predvedie, ako si doma pripraviť mäsové delikatesy," povedala D. Pernicová. Svoju novú privátnu značku Mäsiarov výber BILLA podporí aj prostredníctvom televízneho spotu, vlastných online médií, instore, OOH a PR aktivít, vrátane edukácie verejnosti o druhoch mäsa a príprave vhodných jedál z nich.Informačný servis