PRIESKUM: Slováci najčastejšie online nakupujú knihy a najmenej jedlo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. decembra (TASR) - Slovákov, ktorí nakupujú cez internet, za posledných desať rokov výrazne pribudlo. V roku 2008 zhruba 23 % ľudí, ktorí využívali internet, nakupovalo online. Aktuálne je tento podiel na úrovni 59 %. Z najnovšieho prieskumu Slovenskej sporiteľne vyplýva, že až dve tretiny ľudí nakupujú prevažne knihy, najmenej, a to ani nie štvrtina, si objednáva prostredníctvom internetu potraviny. Prieskum pre skupinu Erste zrealizovala spoločnosť IMAS International počas septembra tohto roka.povedala Lenka Buchláková, analytička banky.Až 60 % opýtaných Slovákov nakupuje cez internet letenky alebo platí za hotel či iné cestovné položky. Napríklad Česi najčastejšie nakupujú cez internet oblečenie, obuv či rôzne doplnky (70 %), Maďari zase elektroniku (43 %). Nakupovanie kníh cez internet zaznamenalo na Slovensku najvyšší medziročný rast, a to až o vyše 15 %. V Čechách rovnako vysoký medziročný nárast zaznamenali online nákupy leteniek alebo platby za hotel či iné cestovné položky.Podľa analytičky v porovnaní s okolitými krajinami je Slovensko jasne lídrom v nakupovaní online. Dokonca aj Rakúšania sú v tomto smere za Slovenskom. Súvisí to s tým, že Slováci radi využívajú zľavy, ktoré internetové obchody ponúkajú v porovnaní s kamennými obchodmi. Najmenej z okolitých krajín využívajú nakupovanie online Maďari, je ich len polovica z tých, ktorí sú na internete.Aj podľa údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat je nakupovanie online v krajinách EÚ čoraz obľúbenejšie. Spotrebitelia oceňujú jeho výhody, ako napríklad možnosť nakupovať kedykoľvek a kdekoľvek, majú prístup k širšej škále výrobkov a sú schopní ľahko porovnávať ceny. Až 60 % ľudí v EÚ vo veku 16 až 74 rokov nakupovalo vlani online. Ide o dvojnásobný nárast oproti roku 2008.Hoci muži majú tendenciu nakupovať online o niečo viac ako ženy, podiel nakupujúcich online sa za posledných 10 rokov zvýšil viac medzi ženami (z 30 % v roku 2008 na 59 % v roku 2018) ako medzi mužmi (z 35 % v roku 2008 na 61 % v roku 2018).Za posledných 10 rokov sa podiel online nakupujúcich v EÚ zvýšil vo všetkých vekových skupinách, ale najmä v prípade mladších používateľov internetu vo veku 16 až 24 rokov (zo 40 % v roku 2008 na 72% v roku 2018) a tých vo veku 25 až 34 rokov (zo 46 % v roku 2008 na 78 % v roku 2018). Najvyšší podiel ľudí, ktorí nakupovali online v predchádzajúcom roku, bol v Dánsku (84 %), Spojenom kráľovstve (83 %), Holandsku (80 %), Švédsku (78%) ) a Nemecku (77 %).upozorňuje analytička.