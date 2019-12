Ceny ropy vzrástli a aj ropná zmes Brent je drahšia

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 8. decembra (TASR) - Ceny ropy vzrástli v závere piatkového (6. 12.) obchodovania o viac než 1 % a ešte výraznejší rast zaznamenali za celý týždeň. Trhy podporilo najmä rozhodnutie Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov znížiť na začiatku budúceho roka ťažbu ešte viac, než ju obmedzujú v rámci súčasného programu.OPEC a štáty mimo ropného kartelu na čele s Ruskom, ktoré spolu tvoria zoskupenie OPEC+, sa na piatkovej schôdzke vo Viedni dohodli, že súčasný program obmedzovania ťažby prehĺbia o ďalších 500.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov). To znamená, že produkčné škrty v porovnaní s októbrom 2018, z ktorého sa pri určovaní objemu ťažby vychádza, dosiahnu 1,7 milióna barelov denne.Dodatočné produkčné škrty budú platiť v 1. kvartáli budúceho roka. Producenti sa zároveň dohodli, že sa opätovne zídu na mimoriadnej schôdzke 6. marca. Na nej by mali zhodnotiť vývoj na trhu a rozhodnúť o ďalšom smerovaní produkcie.Na to ihneď zareagovali trhy s ropou. Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári vzrástla o 1 USD (1,58 %) a obchodovanie v piatok uzatvorila na úrovni 64,39 USD (58,04 eura) za barel. Za celý týždeň sa cena Brentu zvýšila o 3 %.Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom dosiahla v závere piatkového obchodovania 59,20 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 77 centov (1,32 %). To prispelo k výraznému rastu za celý týždeň, ktorý dosiahol približne 7 %. Bolo to najvýraznejšie tempo rastu od júna tohto roka.(1 EUR = 1,1094 USD)