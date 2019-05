Prieskum:Slováci si kupujú o dve tretiny drahšie autá ako pre 10 rokmi

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 16. mája (TASR) - Slováci si z roka na rok kupujú stále drahšie autá. Za desať rokov sa priemerná cena jazdeného vozidla, ktoré si zadovážili, zvýšila o viac ako dve tretiny. Kým v roku 2009 zaplatili za vozidlo 6800 eur, vlani dali za auto už 11.400 eur. Priemerný vek kupovaného auta sa za uplynulé roky výrazne nemení a pohybuje tesne nad hranicou 6 rokov. Je zaujímavé, že Slováci si v porovnaní s Čechmi dovolia kúpiť drahšie auto, a to takmer o 900 eur. Vyplýva to z údajov spoločnosti Home Credit.Rastúce platy a znižujúca sa nezamestnanosť sa prejavujú aj na vozovom parku Slovákov. Priemerný vek kupovaného auta sa za posledné desaťročie výrazne nezmenil a pohybuje sa tesne nad hranicou 6 rokov. Pri samotnej kúpe vozidla si Slováci vypomáhajú pôžičkou, ktorá tvorila vlani takmer 80 % z nadobúdacej ceny auta. Slovák, ktorý si bral úver na vozidlo, mal za minulý rok priemerne 36 rokov a jeden mesiac.hovorí analytik spoločnosti Jaroslav Ondrušek.Kúpa auta je spravidla investíciou na niekoľko rokov a aj vzhľadom na to, že ide o niekoľkotisícovú položku, treba ju dobre zvážiť. Splácanie úveru na čokoľvek, vrátane auta, si je potrebné dobre premyslieť a splátky si nastaviť tak, aby ich uhrádzanie vychádzalo bez výrazného obmedzovania sa v bežnej spotrebe.radí Miroslav Zborovský, zákaznícky ombudsman spoločnosti.