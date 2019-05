Zápalovým ochorením čriev trpia aj Slováci, najviac ohrození sú mladí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 16. mája (TASR) – Pacientov s chronickým zápalovým ochorením čriev (IBD - z anglického Inflammatory Bowel Disease) ako ulcerózna kolitída a Crohnova choroba vo vyspelých krajinách sveta, vrátane Slovenska, pribúda. Najohrozenejšou skupinou sú najmä mladí ľudia v období dospievania a skorej dospelosti. Podľa odhadov trpí týmito ochoreniami na Slovensku 12.000 až 15.000 pacientov.uviedol vo štvrtok na tlačovej konferencii Tibor Hlavatý, vedecký sekretár Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti (SGS).Moderná liečba je pritom podľa neho veľmi účinná, len s ňou treba začať včas. Základom je včasná diagnostika, pretože neskoré a nedostatočné liečenie môže viesť k závažným komplikáciám a operáciám. Úvodné testy, ktoré môžu odhaliť prípadný zápal, sú pritom podľa odborníkov jednoduché.poznamenal Hlavatý.Výsledok testu do pár dní odpovie, či ide o zápal, alebo nie. V prípade, že ide o zápal, môže gastroenterológ včas diagnostikovať jeho podstatu. Rýchly arozvoj v oblasti liečby IBD ochorení pritom ponúka pre pacientov viacero účinných alternatív. Tento rok zároveň prichádzajú dve nové metódy. Ide o technológiu podávania kmeňových buniek do miesta zápalu a nové selektívne imunosupresívum vo forme tabliet, keďže doteraz to bolo najmä formou injekcií a infúzií.Rovnako dôležitou úlohou však je aj zvýšenie povedomia a odtabuizovanie témy IBD ochorení.podotkol Hlavatý.Zvýšiť povedomie o týchto ochoreniach je aj cieľom IBD kampane, ktorá sa uskutoční v sobotu (18. 5.) v nákupnom centre na Ivánskej ceste. Koná sa pri príležitosti Svetového dňa IBD, ktorý si svet pripomína 19. mája. Témou tohtoročnej kampane je Zviditeľnime neviditeľné.povedala Veronika Ivančíková zo Slovak Crohn Clubu.K dispozícii budú počas celého dňa gastroenterológ, psychológ či výživová poradkyňa. Tí budú pripravení zodpovedať akékoľvek otázky, či už od pacientov, ale aj laickej verejnosti. Opýtať sa ich môžu na samotné ochorenia, jeho priebeh, čo ochorenie so sebou prináša a aké je to s ním fungovať, ale tiež na novinky v liečbe či rôzne informácie o edukačných podujatiach a aktivitách na vzájomnú podporu.Hoci sa vo výskume IBD dosiahol významný pokrok, odborníci stále nevedia s istotou určiť, čo spôsobuje tieto ochorenia. Štúdie naznačujú, že vznik IBD spôsobuje kombinácia genetiky, teda faktorov, ktoré osoba zdedila, imunitného systému a životného prostredia. IBD sa vyskytuje skôr vo vyspelých krajinách v porovnaní s menej rozvinutými krajinami a skôr v mestských ako vidieckych oblastiach. Crohnova choroba aj ulcerózna kolitída majú tiež najvyšší výskyt v severnejších zemepisných šírkach, v krajinách okolo rovníka je výskyt ochorení veľmi nízky.Ľudia s Crohnovou chorobou trpia častými hnačkami, kŕčmi a bolesťami brucha, krvácaním z konečníka, fistulami okolo konečníka alebo úbytkom hmotnosti, horúčkami a únavou. Najčastejším príznakom ulceróznej kolitídy sú krvavé hnačky, často sprevádzané bolestivým nutkaním na stolicu. Obidve ochorenia môžu byť navyše sprevádzané rôznymi inými prejavmi, keď postihujú oči, kĺby, kožu alebo chrbticu.Črevnými zápalovými ochoreniami trpí desať miliónov ľudí na celom svete.