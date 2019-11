Prieskum: Slováci tolerujú drobnú korupciu na úradoch viac ako vlani

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 15. novembra (TASR) – Drobnú korupciu pri vybavovaní na úrade tolerujú Slováci viac ako pred rokom. Oproti vlaňajšku považujú pritom za prípustnejšie darovať peniaze, poskytnúť láskavosť alebo protislužbu, ale aj darovať vecný dar. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý si pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie dala vypracovať Nadácia Zastavme korupciu. Prieskum sa uskutočnil od 15. do 22. októbra na vzorke 1021 respondentov.Z hľadiska vekového rozdelenia populácie z prieskumu vyplýva, že mladšie ročníky tolerujú spomínané typy korupčného správania o niečo menej. Dať úradníkovi peniaze je neprípustné podľa 75 percent dôchodcov, spomedzi ľudí od 18 do 24 rokov vylučuje takéto správanie 81 percent respondentov. Darovanie vecného daru odmieta 38 percent dôchodcov oproti 49 percentám mladých. Proti poskytnutiu protislužby je 46 percent dôchodcov a 51 percent mladých.Výsledky prieskumu tiež ukázali, že takmer polovica ľudí v produktívnom veku je presvedčená, že korupcia nebola pre generáciu ich rodičov taký závažný problém, akým je pre nich.priblížil Martin Suchý z nadácie s tým, že len 13 percent ľudí nad 59 rokov si myslí opak.Hoci je korupcia skloňovaná za ostatné roky ako najväčší problém, drvivá väčšina Slovákov má problém postaviť sa aj, ktorého sú svedkom. Na otázku, či sa za posledné dva roky postavili akémukoľvek neférovému alebo neetickému správaniu vo svojom okolí, odpovedalo kladne sedem percent opýtaných.