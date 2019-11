Slováka odsúdili na šesť a pol roka za všeobecné ohrozenie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 15. novembra (TASR) - Pražský mestský súd vymeral v piatok Slovákovi Dominikovi Kobulnickému šesť a pol roka väzenia za všeobecné ohrozenie. Informoval o tom spravodajský server iDNES.cz, ktorý pripomína, že obžaloba ho vinila z prípravy teroristického útoku a propagácie Islamského štátu a Kaukazského emirátu. Policajti u neho v byte našli chemikálie na výrobu výbušniny a na Facebooku zdieľal fotografie a príspevky, ktoré podľa žalobcu propagovali terorizmus.zdôvodnila verdikt sudkyňa Silvie Slepičková.V tom sa sudkyňa zhodla s názorom štátneho zástupcu a zhoduje sa to aj so závermi psychológa a psychiatra, čo sa týka osobnosti obžalovaného.povedala Slepičková.Jeho nadšenie pre oblečenie podľa nej bolo nepríjemné aj veriacim z mešity, kam chodil. Preto ho súd uznal za vinného z podpory a propagácie extrémizmu. O zhromažďovaní pyrotechniky v paneláku v Stodůlkach sudcovia uviedli, že Slovák ju mohol skladovať na výrobu silvestrovského ohňostroja.Kobulnický si stiahol návody na výrobu náloží, mohli mu však poslúžiť aj na výrobu pyrotechniky. Manipuláciou s veľkým množstvom pyrotechniky v byte ohrozil 70 obyvateľov paneláku, a to zvýšením rizika explózie a požiaru. Preto padol trest za všeobecné ohrozenie. Štátny zástupca navrhoval za prípravu teroru deväťročný trest.uviedla sudkyňa Slepičková.Slovák popieral prípravu terorizmu po celý čas vyšetrovania a hlavného pojednávania.tvrdil Kobulnický.Policajti ho zatkli pred dvoma rokmi, v jeho byte v paneláku v Stodůlkach našli šesť kilogramov zábavnej pyrotechniky a chemikálie. Hasiči v expertíze upozornili, že tieto látky v prípade kontaktu s plameňom, elektrickým výbojom, trením chemických látok alebo horúcim povrchom mohli spôsobiť požiar s vážnymi následkami.Slovák však tvrdil, že spomínané látky mali poslúžiť iba na silvestrovský ohňostroj v jeho rodnej obci na východe Slovenska.