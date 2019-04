Prieskum Századvég: Maďarský vládny Fidesz by výrazne vyhral eurovoľby

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 23. apríla (TASR) - Preferencie maďarského vládneho bloku Fidesz-KDNP neustále stúpajú, aktuálne ho podporuje 36 percent Maďarov. Opozičné strany si nedokázali polepšiť. Vyplýva to z aprílových výsledkov prieskumu inštitútu Századvég, ktoré v utorok zverejnil spravodajský server 24.hu.Niečo vyše mesiaca pred voľbami do Európskeho parlamentu (EP) by opozičný Jobbik podporilo deväť percent opýtaných, ľavicový blok Maďarská socialistická strana (MSZP) - Dialóg (Párbeszéd) by volilo sedem percent a Demokratickú koalíciu (DK) päť percent voličov.Po tri percentá v prieskume dosiahli strany Politika môže byť iná (LMP) a Momentum, Hnutie naša vlasť by volilo jedno percento respondentovPomer nerozhodných voličov v apríli mierne klesol na 34 percent.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)