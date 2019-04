Summit v Egypte: Sudán by mal prejsť na demokraciu do troch mesiacov

Archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Káhira 23. apríla (TASR) – Sudánski vojenskí predstavitelia by mali pripraviť prechod krajiny na demokratický spôsob vlády do troch mesiacov. Zhodli sa na tom v utorok lídri afrických krajín na mimoriadnom summite Africkej únie (AÚ) v egyptskej metropole Káhira, informovala agentúra AFP.Na summite v Egypte sa okrem tamojších predstaviteľov zúčastnili i hlavy štátov a najvyšší predstavitelia z Etiópie, Nigérie, Rwandy a Juhoafrickej republiky.Egypt ako i zástupcovia ďalších afrických krajín sa dohodli na tom, že sudánski predstavitelia a politici potrebujú na realizáciu mierových, organizovaných a demokratických prechodných opatrení viac času, uvádza sa v ich vyhlásení.Účastníci summitu zároveň vyzvali Africkú úniu, aby o tri mesiace predĺžila lehotu, v rámci ktorej má sudánska vojenská rada odovzdať moc civilnej vláde. Tá je v súčasnosti stanovená na koniec apríla. Ak by tak Sudán neurobil, mohol by čeliť pozastaveniu členstva v regionálnom bloku.Zúčastnené krajiny takisto prisľúbili Sudánu v záujme zachovania stability v regióne podporu v boji s cezhraničným zločinom vrátane obchodovania s ľuďmi a pašovania zbraní.Vládnuca vojenská rada 11. apríla zosadila a zatkla dlhoročného prezidenta Umara Bašíra. Masové protesty však napriek tomu pokračujú - demonštranti požadujú rýchly prechod k nevojenskému druhu vlády. V nedeľu lídri protestov v Sudáne zastavili rozhovory s vládnucimi generálmi a vyzvali na zintenzívnenie demonštrácií po tom, ako armáda nesplnila ich požiadavku na okamžité odovzdanie moci civilistom.