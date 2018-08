PRIESKUM: Toto sú najčítanejšie denníky v prvom polroku 2018

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 23. augusta (TASR) – V prvom polroku 2018 boli najčítanejšími celoštátnymi denníkmi Nový Čas, Plus JEDEN DEŇ a Pravda. Vyplýva to z výsledkov národného prieskumu spotreby, médií a životného štýlu Market & Media & Lifestyle – TGI za prvý a druhý kvartál 2018, ktorý zrealizovala spoločnosť Median SK.Nový čas dosiahol dennú čítanosť 14 percent. Denníky Plus JEDEN DEŇ a Pravdu čítalo zhodne po šesť percent populácie. Všetky tri tituly si udržali priazeň ľudí z predošlého posudzovaného obdobia (štvrtý kvartál 2017 a prvý kvartál 2018) a ich čítanosť sa nezmenila.V rebríčku čítanosti nasleduje denník SME s čítanosťou päť percent. Posledné vydanie denníka Šport čítali štyri percentá populácie. Korzár, Hospodárske noviny a Denník N majú čítanosť zhodne po tri percentá, denník Új Szó dve percentá a rebríček uzatvára Prešovský večerník s čítanosťou na úrovni percenta.Celkom v prvom polroku čítala celoštátne denníky takmer tretina (29 percent) ľudí. Tento údaj vychádza z premennej „čítal posledné vydanie“. V širšom dvojtýždňovom období (pri premennej „čítal posledných 14 dní“) čítali niektorý z celoštátnych denníkov takmer dve tretiny (60 percent) populácie.Najnovší prieskum MML - TGI uskutočnila agentúra v období od 8. januára do 24. júna na vzorke 4244 občanov Slovenskej republiky vo veku 14 až 79 rokov. Prieskum, ktorý na Slovensku prebieha kontinuálne od roku 1997, bol zameraný na spotrebné správanie, médiá a životný štýl.