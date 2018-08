J. Malkovich prichádza do Bratislavy s projektom Rozprava o slepcoch

Na snímke americký herec, producent a režisér John Malkovich počas tlačovej konferencie pri príležitosti jeho vystúpenia s projektom Rozprava o slepcoch v rámci 14. ročníka festivalu Viva musica! v Bratislave 23. augusta 2018. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 23. augusta (TASR) – Festival Viva Musica! prináša do Bratislavy v slovenskej premiére legendárneho amerického herca, režiséra a producenta Johna Malkovicha, ktorý sa predstaví, trochu netradične, v sprievode orchestra s projektom Rozprava o slepcoch (Report on the Blind). Koncert sa uskutoční v bratislavskej Starej tržnici v piatok 24. augusta.Dielo, ktoré spája hudbu a hovorené slovo, vzniklo na motíve románu O hrdinoch a hroboch argentínskeho spisovateľa Ernesta Sabata. Malkovichom starostlivo vybrané textové pasáže z rozsiahlej state románu s rovnomenným názvom Rozprava o slepcoch sú vložené do hudby Koncertu pre klavír a sláčikové nástroje ruského skladateľa Alfreda Schnittkeho. Expresívny monológ na tému strachu, zla a paranoje dopĺňa Schnittkeho hudbu a vytvára s ňou dialóg, stáva sa jej súčasťou.Johna Malkovicha v úlohe rozprávača na pódiu doplní Anastasya Terenkova, svetovo uznávaná klaviristka ruského pôvodu, a špičkový taliansky orchester I Solisti Aquilani pod taktovkou talianskeho dirigenta Alvisa Casellatiho. Okrem toho v prvej polovici koncertu zaznejú Komorná symfónia c mol, op. 110a Dmitrija Šostakoviča v úprave Rudolfa Barshaia (podľa Sláčikového kvarteta č. 8, op. 110) a Contrafactus pre flautu a sláčikový orchester súčasného talianskeho autora Giovanniho Sollimu so sólistom Massimom Mercellim.povedal Malkovich na úvod stretnutia s médiami a pokračoval,uviedol pre TASR riaditeľ festivalu Matej Drlička.Herec, producent a režisér John Gavin Malkovich, rodák z amerického mesta Christopher v štáte Illinois (*9. 12. 1953, otec Chorvát, matka Škótka, obaja publicisti) študoval ekológiu a maliarstvo, neskôr aj divadelnú tvorbu. Začínal v roku 1976 v divadle v Chicagu, v roku 1983 sa presťahoval do New Yorku. Debutoval vo filme Miesta v srdci, za ktorý získal nomináciu na Oscara. Druhú nomináciu na Oscara mu priniesol film V dráhe strely. V roku 1998 založil producentskú spoločnosť Mr. Mudd. Dnes má na svojom konte viac ako 70 filmov.