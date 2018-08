PRIESKUM: Toto sú najpočúvanejšie rádia na Slovensku

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Ferenčík Foto: TASR Martin Ferenčík

Bratislava 26. augusta (TASR) – Najpočúvanejšími rádiami v slovenskom rozhlasovom éteri boli v 1. polroku 2018 Rádio Expres, Rádio Slovensko a Fun rádio. Vyplýva to z výsledkov národného prieskumu spotreby, médií a životného štýlu Market & Media & Lifestyle – TGI za prvý a druhý kvartál 2018, ktorý zrealizovala spoločnosť Median SK.V prvom a druhom kvartáli tohto roka počúvalo denne Rádio Expres 19 percent populácie. Verejnoprávne Rádio Slovensko dosiahlo v parametri „počúval včera“ počúvanosť 17 percent, v poradí tretie Fun rádio mali počúvanosť 11 percent.Na ďalších priečkach nasledujú Rádio Europa 2 a Rádio Jemné (počúvanosť zhodne 7 percent), Rádio Vlna a Rádio Regina (počúvanosť zhodne 6 percent), Rádio Anténa Rock a Rádio Lumen (počúvanosť zhodne 3 percentá) a desiatou najpočúvanejšou rozhlasovou stanicou bolo Rádio_FM s počúvanosťou 2 percentá.Celková denná počúvanosť slovenských rádií dosiahla v prvom polroku 63 percent. Aspoň raz týždenne počúva niektorú z rozhlasových staníc 89 percent populácie.Napočúvanejšou rozhlasovou sieťou bol Slovenský rozhlas so svojimi šiestimi okruhmi, ktoré denne počúvalo 24 percent populácie. Rozhlasová sieť Radio Services dosiahla počúvanosť 21 percent a sieť Regiomedia 4 percentá.Najnovší prieskum MML - TGI uskutočnila agentúra v období od 8. januára do 24. júna na vzorke 4244 občanov Slovenskej republiky vo veku 14 až 79 rokov. Prieskum, ktorý na Slovensku prebieha kontinuálne od roku 1997, bol zameraný na spotrebné správanie, médiá a životný štýl.