Prieskum: Toto sú najpočúvanejšie rádiá na Slovensku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. júla (TASR) - Najpočúvanejšou rozhlasovou stanicou na Slovensku zostáva aj naďalej Rádio Expres, nasledované Rádiom Slovensko a Fun rádiom. Vyplýva to z prieskumu Radioprojekt, ktorý robila spoločnosť Median SK od 1. apríla do 23. júna. V prieskume odpovedalo 3143 respondentov vo veku od 14 do 79 rokov.Rádio Expres počúva 33,1 percenta, Rádio Slovensko 26,5 percenta a Fun rádio 23,6 percenta poslucháčov. Nasleduje Rádio Europa 2 s počúvanosťou 16,3 percenta a Rádio Vlna a Rádio Jemné, ktoré počúva rovnako 14,7 percenta poslucháčov. Rádio Regina si vybralo 12,4 percenta poslucháčov.V prípade rozhlasových sietí má najväčšiu počúvanosť šesť rozhlasových okruhov Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS), ktoré si naladilo 40,4 percenta poslucháčov. Rozhlasová sieť Radio Services dosiahla počúvanosť 39,8 percenta a Regiomedia deväť percent.Najväčší podiel na trhu má Rádio Expres (21,7 percenta) pred Rádiom Slovensko (19,9 percenta) a Fun rádiom (11,8 percenta). Štvrtý najväčší trhový podiel získalo Rádio Vlna (8,1 percenta), nasleduje Rádio Europa 2 (7,5 percenta), Rádio Jemné (7,1 percenta) a Rádio Regina (6,6 percenta). Ostatné rozhlasové stanice majú 17,3-percentný podiel na rozhlasovom trhu.Celková počúvanosť slovenských rádií v parametri "počúval posledný týždeň" je 88 percent. Každý deň počúva rádio takmer 2,7 milióna ľudí. V priemere každý občan SR počúva denne rádio menej ako dve hodiny.TASR o tom informovala Linda Kleinertová zo spoločnosti Median SK.