Partizánsku brigádu Stalin pomenovali po sovietskom vodcovi

Bratislava 22. júla (TASR) – V čase po vypuknutí Slovenského národného povstania (SNP) vysadzovali sovietske lietadlá na naše územie množstvo vojakov, ktorých úlohou bolo organizovať ozbrojené oddiely v boji proti nemeckej armáde. Viaceré z nich niesli meno sovietskeho generalisima Jozefa Stalina. Historici ich rozlišovali podľa mien ich veliteľov, ktoré sa pridávali k názvu. Jednou takouto bojovou skupinou bola Partizánska brigáda Stalin (Kučera-Lošakov).Zápisy z denníka oddielu Sloboda vypovedajú o aktivitách partizánskych jednotiek na jar v roku 1945. Dokumenty potvrdené vo výpovediach niekoľkých účastníkov sú súčasťou archívu Vojenského historického ústavu v Bratislave.píše sa v archívnom dokumente.V správe sa ďalej uvádzajú informácie o akciách, ktoré sa diali počas celého mesiaca, vrátane odzbrojenia veliteľa Hlinkovej gardy v Nesluši. V denníku sú zachytené údaje o likvidácii nepriateľských vojakov, pričom išlo väčšinou o príslušníkov nemeckých a maďarských jednotiek. Desiatky padli partizánom do zajatia.V oblasti Kysúc sa partizáni 1. mája spojili s jednotkami sovietskej armády a podliehali pod ich velenie. Ešte niekoľko dní až do rozpustenia brigády sa zúčastňovali na bojových operáciách.píše sa v denníku.Partizánska brigáda Stalin vznikla v decembri 1944 spojením vojensko-partizánskej jednotky Martin, ktorej velil kapitán Martin Kučera a partizánskeho oddielu pod velením Grigorija Minoviča Lošakova.Lošakovov oddiel bol asi mesiac pred spojením vyčlenený z 2 čs. partizánskej brigády J. V. Stalina a mal približne 50 príslušníkov. Následne bol Lošakov menovaný veliteľom celej brigády „Stalin“ a Kučera sa stal jej komisárom. Brigáda sa členila na štyri oddiely s názvami: Chruščov, Za slobodu Slovanov, Sloboda“ a Za víťazstvo.Skupiny patriace k tejto brigáde operovali na liptovskej i pohronskej strane Nízkych Tatier. Brigáda prijímala rozkazy Hlavného štábu partizánskeho hnutia na Slovensku a mala spojenie aj s Ukrajinským štábom partizánskeho hnutia v Kyjeve. Úlohou brigády bola najmä diverzná činnosť. Jednotky prepadávali nemecké vlaky na Košicko-bohumínskej železnici a zapájali sa do bojových akcií oblasti Liptovského Hrádku.Vo februári 1945 bola brigáda Stalin rozpustená a približne 300 jej príslušníkov splynulo s jednotkami 1. československého armádneho zboru.