Prieskum ukázal, čo si ženy myslia o pití kávy počas tehotenstva

O prieskume Káva v tehotenstve

Realizátor prieskumu

1.8.2022 (Webnoviny.sk) - Väčšina slovenských žien pije kávu aj počas tehotenstva. Hlavným dôvodom pre pitie kávy pritom nie sú povzbudzujúce účinky kofeínu ale fakt, že ženy milujú chuť kávy (71 %) a jej pitie považujú za príjemný rituál a chvíľku oddychu (70 %).Aj preto sa v pražiarni rozhodli vyvinúť kávu, ktorá bude určená najmä tehotným a dojčiacim ženám – takú, ktorá bude chuťovo výnimočná a zároveň pre ženu i jej dieťatko absolútne bezpečná.. Vytvorili sme ju s ohľadom na chuťové preferencie žien. Predsa len, výberovú kávu pražíme už 13 rokov a vieme, čo našim zákazníčkam chutí. Ebenica Mammie je vynikajúca brazílska 100 %-ná arabica, s plnou chuťou čokolády, orieškov a karamelu, ideálna na prípravu espressa či cappuccina," hovorí majiteľ pražiarne EBENICA COFFEE, Marek Fajčík.Bezkofeínová káva je podľa prieskumu najčastejšou náhradou klasickej kávy, po ktorej tehotné ženy a dojčiace mamičky siahajú. A hoci z prieskumu vyplýva, že ženy pri jej výbere považujú za najdôležitejší faktor práve chuť, väčšina si bezkofeínovú kávu kupuje v supermarkete, v podobe kapsulovej alebo instantnej kávy "Prieskum nám vo veľkej miere potvrdil to, čo sme tušili už pred jeho spustením. Ženy jednoducho milujú chuť kávy a nechcú sa jej vzdať ani počas tehotenstva a dojčenia. Zároveň si však uvedomujú, že je vhodné príjem kofeínu v tomto období obmedziť a preto hľadajú alternatívu ku klasickej kofeínovej káve, na ktorú sú zvyknuté. Väčšinou však nenachádzajú adekvátnu náhradu," vysvetľuje Marek Fajčík.Prieskum ďalej odhalil, že väčšina žien nevie, a to aj napriek tomu, že takmer polovica opýtaných považuje metódu dekofeinizácie za podstatnú."Bezkofeínová káva Ebenica Mammie je zbavená kofeínu šetrnou a certifikovanou Švajčiarskou vodnou metódou (Swiss water process), pri ktorej sa nevyužívajú žiadne chemikálie. Vďaka tomu ostáva v káve zachovaná autentická aróma a chuť, ako aj vysoký podiel vitamínov, minerálov, antioxidantov a vlákniny. Môžeme teda povedať, že je nielen. Žena si tak môže aj počas tehotenstva a dojčenia vychutnať svoju obľúbenú šálku kávy úplne bez obáv a obmedzení," uzatvára Marek Fajčík.Prieskum realizovala pražiareň výberovej kávy EBENICA COFFEE, v prvej polovici roka 2022. Do prieskumu sa zapojilo viac než 8 000 žien zo 4 európskych krajín: Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska. Výsledky uvedené v tejto správe sa týkajú iba Slovenska, kde sa do prieskumu zapojilo 2 549 žien, pričom najväčšiu skupinu tvorili tehotné ženy vo veku 29 až 38 rokov.Známa slovenská pražiareň výberovej kávy EBENICA COFFEE vznikla v roku 2009 a od tej doby si získala srdcia mnohých kávových nadšencov doma i v zahraničí.Rodinná pražiareň z Modry sa pri výrobe kávy zameriava predovšetkým na výslednú chuť a práve za ňu získala aj medzinárodné ocenenia v súťažiach Great Taste a Coffee Review, kde sa jej kávy dokonca zaradili medzi TOP10 espresso káv Európy.