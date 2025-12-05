|
Piatok 5.12.2025
Meniny má Oto
|Denník - Správy
05. decembra 2025
Prieskum ukázal zaujímavé posuny. Smer si polepšil najviac, Hlas padá a Demokrati sú pred KDH
Ak by sa parlamentné voľby konali na prelome novembra a decembra, zvíťazilo by v nich hnutie Progresívne Slovensko (PS). ...
5.12.2025 (SITA.sk) - Ak by sa parlamentné voľby konali na prelome novembra a decembra, zvíťazilo by v nich hnutie Progresívne Slovensko (PS). Volilo by ho 22,6 percenta voličov. Ukazuje to volebný model agentúry NMS Research Slovakia, ktorý bol realizovaný v dňoch 28. novembra až 2. decembra na vzorke 1 006 respondentov.
Za PS sa umiestnila strana Smer-SD, ktorú by volilo 18,3 percenta opýtaných. Tretia priečka patrí v súčasnosti mimoparlamentnému hnutiu Republika, ktorému by svoj hlas odovzdalo 11,9 percenta respondentov. Podľa prieskumu by sa na voľbách zúčastnilo 60,2 percenta voličov.
Štvrté s najvyšším počtom hlasov skončilo v prieskume opozičné Hnutie Slovensko, ktoré by podporilo 7,6 percenta opýtaných. Predbehlo v súčasnosti koaličnú stranu Hlas-SD, ktorá sa umiestnila na piatej priečke so ziskom 6,5 percenta voličských hlasov.
Za Hlasom nasleduje strana Sloboda a Solidarita, ktorú by volilo 6,3 percenta respondentov. Do parlamentu by sa dostali aj Demokrati, v súčasnosti mimoparlamentná strana by získala 5,9 percenta voličských hlasov. Posledným subjektom, ktorý by prekročil kvórum pre vstup do parlamentu, je Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) s podporou 5,3 percenta.
Pred bránami Národnej rady SR by ostalo hnutie Borisa Kollára Sme rodina, volilo by ho 3,9 percenta opýtaných. S podporou 3,7 percenta voličov by sa do parlamentu nedostala ani Maďarská aliancia. Do parlamentu by sa nedostala v súčasnosti vládna Slovenská národná strana, volilo by ju len 2,2 percenta účastníkov prieskumu.
Volebný model zachytil aj podporu pre vznikajúci subjekt Právo na pravdu, ktoré by získalo 1,8 percenta hlasov. Stranu Za ľudí, ktorá v ostatných parlamentných voľbách v roku 2023 kandidovala v rámci volebnej koalície s dnešným Hnutím Slovensko a Kresťanskou úniou, by volilo 1,5 percenta opýtaných. Viac ako jedno percento hlasov, konkrétne 1,1 percenta, by ešte získala Ľudová strana Naše Slovensko. Kresťanskej únii prieskum nameral podporu 0,6 percenta.
Po prepočte hlasov na mandáty by Progresívne Slovensko obsadilo 40 kresiel v parlamente. Smer-SD by mal v Národnej rade SR 33 poslancov. Hnutie Republika by malo 21 mandátov. Hnutie Slovensko by obsadilo 13 kresiel a Hlas-SD 12. Strany Sloboda a Solidarita a Demokrati by mali zhodne po 11 mandátov. KDH by v parlamente zastupovalo deväť poslancov.
Smer a Hlas by parlamentnú väčšinu (viac ako 75 poslancov) nedokázali získať ani s podporou Republiky, spoločne by tieto tri subjekty mali 66 mandátov. Ak by chceli väčšinu v parlamente získať opozičné subjekty, museli by prizvať aj Hnutie Slovensko. Bez neho by totiž mali progresívci, SaS, Demokrati a KDH len 71 poslancov, čo by im na väčšinu nestačilo. S matovičovcami by mali 84 mandátov.
Medzimesačne si najviac polepšil Smer, a to o dva percentuálne body. V porovnaní s novembrom dosiahli lepší výsledok aj Demokrati (0,6 percentuálneho bodu), a tiež Sme rodina a Právo na pravdu (o 0,3 a 0,2 percentuálneho bodu).
Stabilný výsledok vykázala Sloboda a Solidarita. Ostatné politické subjekty v medzimesačnom porovnaní stratili, najviac Hlas-SD, ktorý poklesol o jeden percentuálny bod. Stratili ale aj Hnutie Slovensko a progresívci. Matovičovci v porovnaní s novembrom stratili 0,7 percentuálneho bodu a PS 0,6 percentuálneho bodu.
