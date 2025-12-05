Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 5.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Oto
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

05. decembra 2025

Prieskum ukázal zaujímavé posuny. Smer si polepšil najviac, Hlas padá a Demokrati sú pred KDH


Tagy: Parlamentné voľby Prieskum

Ak by sa parlamentné voľby konali na prelome novembra a decembra, zvíťazilo by v nich hnutie Progresívne Slovensko (PS). ...



Zdieľať
66fe7a514cb85620054369 1 676x451 5.12.2025 (SITA.sk) - Ak by sa parlamentné voľby konali na prelome novembra a decembra, zvíťazilo by v nich hnutie Progresívne Slovensko (PS). Volilo by ho 22,6 percenta voličov. Ukazuje to volebný model agentúry NMS Research Slovakia, ktorý bol realizovaný v dňoch 28. novembra až 2. decembra na vzorke 1 006 respondentov.


Za PS sa umiestnila strana Smer-SD, ktorú by volilo 18,3 percenta opýtaných. Tretia priečka patrí v súčasnosti mimoparlamentnému hnutiu Republika, ktorému by svoj hlas odovzdalo 11,9 percenta respondentov. Podľa prieskumu by sa na voľbách zúčastnilo 60,2 percenta voličov.

Hlas opäť na piatom mieste


Štvrté s najvyšším počtom hlasov skončilo v prieskume opozičné Hnutie Slovensko, ktoré by podporilo 7,6 percenta opýtaných. Predbehlo v súčasnosti koaličnú stranu Hlas-SD, ktorá sa umiestnila na piatej priečke so ziskom 6,5 percenta voličských hlasov.

Za Hlasom nasleduje strana Sloboda a Solidarita, ktorú by volilo 6,3 percenta respondentov. Do parlamentu by sa dostali aj Demokrati, v súčasnosti mimoparlamentná strana by získala 5,9 percenta voličských hlasov. Posledným subjektom, ktorý by prekročil kvórum pre vstup do parlamentu, je Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) s podporou 5,3 percenta.

Kto by sa do parlamentu nedostal?


Pred bránami Národnej rady SR by ostalo hnutie Borisa Kollára Sme rodina, volilo by ho 3,9 percenta opýtaných. S podporou 3,7 percenta voličov by sa do parlamentu nedostala ani Maďarská aliancia. Do parlamentu by sa nedostala v súčasnosti vládna Slovenská národná strana, volilo by ju len 2,2 percenta účastníkov prieskumu.

Volebný model zachytil aj podporu pre vznikajúci subjekt Právo na pravdu, ktoré by získalo 1,8 percenta hlasov. Stranu Za ľudí, ktorá v ostatných parlamentných voľbách v roku 2023 kandidovala v rámci volebnej koalície s dnešným Hnutím Slovensko a Kresťanskou úniou, by volilo 1,5 percenta opýtaných. Viac ako jedno percento hlasov, konkrétne 1,1 percenta, by ešte získala Ľudová strana Naše Slovensko. Kresťanskej únii prieskum nameral podporu 0,6 percenta.

Matovičovci by obsadili 13 kresiel


Po prepočte hlasov na mandáty by Progresívne Slovensko obsadilo 40 kresiel v parlamente. Smer-SD by mal v Národnej rade SR 33 poslancov. Hnutie Republika by malo 21 mandátov. Hnutie Slovensko by obsadilo 13 kresiel a Hlas-SD 12. Strany Sloboda a Solidarita a Demokrati by mali zhodne po 11 mandátov. KDH by v parlamente zastupovalo deväť poslancov.

Smer a Hlas by parlamentnú väčšinu (viac ako 75 poslancov) nedokázali získať ani s podporou Republiky, spoločne by tieto tri subjekty mali 66 mandátov. Ak by chceli väčšinu v parlamente získať opozičné subjekty, museli by prizvať aj Hnutie Slovensko. Bez neho by totiž mali progresívci, SaS, Demokrati a KDH len 71 poslancov, čo by im na väčšinu nestačilo. S matovičovcami by mali 84 mandátov.

Najviac si polepšil Smer


Medzimesačne si najviac polepšil Smer, a to o dva percentuálne body. V porovnaní s novembrom dosiahli lepší výsledok aj Demokrati (0,6 percentuálneho bodu), a tiež Sme rodina a Právo na pravdu (o 0,3 a 0,2 percentuálneho bodu).

Stabilný výsledok vykázala Sloboda a Solidarita. Ostatné politické subjekty v medzimesačnom porovnaní stratili, najviac Hlas-SD, ktorý poklesol o jeden percentuálny bod. Stratili ale aj Hnutie Slovensko a progresívci. Matovičovci v porovnaní s novembrom stratili 0,7 percentuálneho bodu a PS 0,6 percentuálneho bodu.


Zdroj: SITA.sk - Prieskum ukázal zaujímavé posuny. Smer si polepšil najviac, Hlas padá a Demokrati sú pred KDH © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Parlamentné voľby Prieskum
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Súd neukončil dokazovanie v kauze Bonaparte, pojednávanie odročili na marec
<< predchádzajúci článok
Návrh zákona o oznamovateľoch je aj po zmenách naďalej v rozpore s ústavou aj právom EÚ, varujú mimovládky

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 