 24hod.sk    Z domova

05. decembra 2025

Návrh zákona o oznamovateľoch je aj po zmenách naďalej v rozpore s ústavou aj právom EÚ, varujú mimovládky


Návrh zákona o oznamovateľoch, ktorým sa vládna koalícia snaží zrušiť Úrad o oznamovateľoch, je aj po najnovších zmenách ...



38 147 podpisov za pravny stat 3 676x428 5.12.2025 (SITA.sk) - Návrh zákona o oznamovateľoch, ktorým sa vládna koalícia snaží zrušiť Úrad o oznamovateľoch, je aj po najnovších zmenách v rozpore s ústavou a právom . Upozorňujú na to mimovládne organizácie Nadácia Zastavme korupciu, VIA IURIS a Transparency International Slovensko.

Vláda klamala verejnosť


Poslanci za Hlas predložili vo štvrtok podvečer pozmeňovací návrh k zákonu o ochrane oznamovateľov, ktorý sa koalícia snaží pretlačiť v skrátenom legislatívnom konaní. Mimovládky vítajú, že tlak množstva domácich aj zahraničných inštitúcií a občianskych protestov viedli k stiahnutiu časti škodlivých pasáží z návrhu.

Vládni predstavitelia klamali verejnosť, keď tvrdili, že ochranu oznamovateľov neplánovali zúžiť ani spätne odoberať. Rovnako nehovorili pravdu, keď spochybňovali naše tvrdenia o rozpore zákona s právom Európskej únie. Pozmeňujúcim návrhom sa z toho sami usvedčujú,” uviedla riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.

Mimovládky však varujú, že opozícia sa mýli, keď tvrdí, že vďaka jej upozorneniam sa predíde prijatiu zákona v rozpore so smernicou EÚ. Návrh zákona je podľa nich aj po zmenách naďalej v rozpore s Ústavou SR aj európskym právom.

Predčasné ukončenie mandátu predsedníčky úradu, ako aj jej dočasné nahradenie nominantom vládnej koalície bez výberového konania je hrubým zásahom do nezávislosti úradu,” hovorí riaditeľka VIA IURIS Katarína Batková a dodáva, že ide o porušenie smernice EÚ, a rovnako je to problém z pohľadu doterajších rozhodnutí Európskeho súdneho dvora.

Šutaj Eštok sa nevie zbaviť čurillovcov


Neziskovky upozorňujú, že v zákone je naďalej v oklieštenej forme aj možnosť preskúmavať a rušiť už v minulosti udelené ochrany. Pozmeňovací návrh zmenil túto možnosť z pravidelnej na jednorazovú. „Rovnako toto ustanovenie je pre svoju retroaktivitu a zužovanie štandardov ochrany oznamovateľov v rozpore s Ústavou SR a právom EÚ,” upozorňuje Batková.

Podľa mimovládok koalícia pozmeňovacím návrhom naplno odhaľuje dôvod, prečo so zákonom prišla. „Skutočným cieľom narýchlo zlepenej, cez víkend vládou schválenej novely bolo ovládnutie nezávislej inštitúcie, s ktorou je predseda Hlasu a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok dlhodobo v spore,” poukázal riaditeľ Transparency International Slovensko Michal Piško.

Organizácie pripomínajú, že minister vnútra sa dlhodobo nevie v súlade so zákonom zbaviť bývalých vyšetrovateľov NAKA tzv. „čurillovcov“, ktorí stíhali viacerých vládnych politikov. Stále jasnejšie sa podľa mimovládok ukazuje, že práve to je v skutočnosti za snahou o ovládnutie nezávislej inštitúcie.

Nadácia Zastavme korupciu, VIA IURIS a Transparency International Slovensko preto poslancov vyzývajú, aby návrh ako celok stiahli, nedegradovali funkčný systém oznamovania a neriskovali spory s Európskou úniou.


Zdroj: SITA.sk - Návrh zákona o oznamovateľoch je aj po zmenách naďalej v rozpore s ústavou aj právom EÚ, varujú mimovládky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Čurillovci Mimovládne organizácie Minister vnútra SR riaditeľ TIS riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu riaditeľka Via Iuris
