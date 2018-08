Prieskum: Viac ako tretina Rusov považuje inváziu do ČSSR za oprávnenú

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 21. augusta (TASR) - V čase 50. výročia Sovietskym zväzom vedenej invázie do Československa ju viac ako tretina Rusov považuje za oprávnenú. Informoval o tom v utorok najväčší ruský nezávislý inštitút pre výskum verejnej mienky - centrum Levada.Tridsaťšesť percent Rusov sa domnieva, že bolo správne, keď Sovietsky zväz poslal vojakov do Československa v reakcii na uvoľnenie pomerov známe ako Pražská jar.Dvadsaťtri percent z 1600 respondentov celoštátneho prieskumu považuje Pražskú jar za protisovietske hnutie, ktoré malo za cieľ transformáciu Československa na západnú krajinu.Ďalších 21 percent pokladá Pražskú jar za podvratnú akciu zosnovanú Západom s cieľom rozdeliť východný blok. Menej ako pätina respondentov (19 percent) sa nazdáva, že Sovietsky zväz nebol oprávnený na inváziu.Agentúra DPA uvádza, že podľa historikov bolo pri tvrdom zásahu od augusta do decembra 1968 zabitých 137 civilistov. Česká republika a Slovensko, ktoré sa v roku 1993 stali nezávislými štátmi, sú teraz členmi západnej vojenskej aliancie NATO.Pred ruským veľvyslanectvom v Prahe sa v pondelok večer zišli stovky demonštrantov, aby protestovali proti podľa nich pokračujúcej úlohe Ruska ako agresora v Európe. Poukazovali pritom na ruskú anexiu Krymu od susednej Ukrajiny v roku 2014, dodáva DPA.