Vo Východoslovenskom múzeu sa bude zdobiť habánska keramika

Košice 21. augusta (TASR) – Východoslovenské múzeum (VSM) v Košiciach po prvýkrát vystavuje habánsku keramiku zo svojej zbierky. Výstavné kusy sú zo 17. až 19. storočia. Pri tejto príležitosti sa návštevníci VSM môžu v stredu (22.8.) zapojiť do tvorivej dielne, v rámci ktorej si budú môcť vyzdobiť keramické výrobky habánskou technikou. Pre TASR to povedala Katarína Ščerbanovská z VSM.uviedla Ščerbanovská s tým, že workshop bude prebiehať od 10.00 do 16.00 h.Ako uviedla, maľovať sa bude akrylovými farbami.povedala.Podľa jej slov bola kedysi habánska keramika prístupnejšia ako samotné maľby.vysvetlila Ščerbanovská. Ako pripomenula, návštevníci si budú môcť svoje výtvory zobrať domov. Výstava Bieloskvúce poklady bude vo VSM sprístupnená verejnosti do 30. septembra.