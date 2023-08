Prieskum: Voľby by koncom júla vyhral Smer, nasledovali by PS a Hlas

Voľby do Národnej rady (NR) SR by koncom júla vyhral Smer-SD so ziskom 19,9 percenta. Nasledovalo by Progresívne Slovensko (16,4 percenta) a Hlas-SD (15,2 percenta). Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre Joj 24.





Do parlamentu by sa dostali aj hnutie Republika (6,7 percenta), SaS (6,6 percenta) a Sme rodina (6,1 percenta). Rovnako by do NR SR postúpili aj KDH (6,0 percenta) a SNS (5,8 percenta)Pred bránami parlamentu by ostala aj koalícia OĽANO a priatelia, Za ľudí a Kresťanská únia. Získala by síce 6,7 percenta hlasov voličov, no ako koalícia troch strán potrebuje na postup do parlamentu aspoň sedem percent.Do NR SR by sa nedostali ani strany Aliancia a Demokrati (zhodne po 2,2 percenta), Modrí, Most-Híd (1,5 percenta) a Kotlebovci - ĽSNS (1,2 percenta).Nasledovali by subjekty združené okolo Maďarského fóra a strana Srdce vlastenci a dôchodcovia - Slovenská národná jednota (zhodne po 0,9 percenta), Spravodlivosť a Slovenské hnutie obrody (zhodne po 0,4 percenta), Pirátska strana - Slovensko a Slovenská demokratická a kresťanská strana (obe po 0,3 percenta).Ďalej Spoločne občania Slovenska, Komunistická strana Slovenska a MySlovensko (zhodne po 0,1 percenta). Strany Princíp, Vlastenecký blok a Karma by získali 0,0 percenta hlasov.Na základe výsledkov prieskumu by Smer-SD v parlamente získal 36 kresiel, Progresívne Slovensko 30 a Hlas-SD 28. Po 12 poslancov by mali Republika a SaS. Sme rodina a KDH by obe obsadili 11 kresiel a 10 postov by získala SNS.