PRIESKUM: VOĽBY BY V SEPTEMBRI VYHRAL SMER-SD, NASLEDUJÚ SaS A OĽaNO

Bratislava 28. septembra (TASR) - Parlamentné voľby by v septembri vyhrala strana Smer-SD so ziskom 22,4 percenta, čo by jej prinieslo 40 poslaneckých kresiel. Druhá by skončila opozičná SaS, ktorú by volilo 13,5 percenta opýtaných, dostala by tak 24 mandátov. Prvú trojicu by uzatváralo hnutie OĽaNO, hlas by mu odovzdalo 10,3 percenta respondentov, v parlamente by tak malo 18 poslancov. Oproti augustu si všetky tri strany polepšili. Vyplýva to z prieskumu, ktorý robila agentúra Focus v dňoch 18. až 25. septembra na vzorke 1015 ľudí.

Do parlamentu by sa s desiatimi percentami hlasov od opýtaných dostala aj Kotlebova ĽSNS s 18 poslaneckými kreslami. SNS by získala 9,2 percenta hlasov, a teda 16 mandátov. Nasleduje Sme rodina s 8,2 percenta a 15 miestami v parlamente. KDH by volilo 5,5 percenta opýtaných, čo by mu prinieslo desať miest. Ako posledná strana by sa do parlamentu dostal Most-Híd s 5,1 percenta a deviatimi kreslami. Z výsledkov vyplýva, že vládna koalícia ani opozícia by bez kotlebovcov v parlamente väčšinu nezískala.



Pred bránami parlamentu by zostali strany Progresívne Slovensko (4,4 percenta), SMK (3,1 percenta) a SPOLU - občianska demokracia (3,1 percenta). Ostatné strany by mali menej ako tri percentá hlasov.



Prieskum verejnej mienky realizovala agentúra formou osobného dopytovania. Respondentov sa pýtala, ktorú z menovaných strán by volili. Z odpovedí vyplynulo, že rozhodnutých voliť je 72,1 percenta opýtaných, k voľbám by nešlo 14,7 percenta a 13,2 percenta odpovedalo "neviem".

Politická strana preferencie september (%) 95% interval spoľahlivosti preferencie august (%) Smer-SD 22,4 19,4 – 25,4 20,7 SaS 13,5 11,1 – 16,0 12,2 OĽaNO-NOVA 10,3 8,1 – 12,5 8,7 Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko 10,0 7,8 – 12,2 10,1 SNS 9,2 7,1 – 11,3 9,4 Sme rodina – Boris Kollár 8,2 6,2 – 10,2 10,0 KDH 5,5 3,9 – 7,2 7,1 Most-Híd 5,1 3,5 – 6,7 5,7 Progresívne Slovensko 4,4 2,9 – 5,9 4,2 SMK – MKP 3,1 1,9 – 4,3 4,1 SPOLU – občianska demokracia 3,1 1,9 – 4,3 3,3 SZS 1,7 1,6 KSS 1,2 1,4 MKDA-MKDSZ 0,6 0,0 ŠANCA 0,4 0,3 VZDOR 0,4 0,2 Priama demokracia 0,4 0,3 SMS 0,2 0,1 SDKÚ-DS 0,1 0,5 SKS 0,0 0,1 SKOK – ELD 0,0 0,0 DS 0,0 0,0 iná strana 0,1 0,0