Na dni hrania budú deti vyrábať z obalu kindervajca zvukové pexeso

Kinderko, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Kinderko, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Zvolen/Banská Bystrica 28. septembra (TASR) - Hrkačku - obal z kindervajca, s rôznymi drobnými náplňami, z ktorých sa dá vytvoriť spoločenská hra zvukové pexeso, bude témou tohtoročného Dňa hrania na Slovensku. Interaktívne výstavy s vedeckými hračkami, kde bude táto aktivita prebiehať, budú v sobotu (29.9.) v Robotníckom dome v Banskej Bystrici, v najväčšom obchodnom centre vo Zvolene a vo Veľkých Kapušanoch.Ako pre TASR uviedla predsedníčka združenia Vedecká hračka Beáta Pôbišová, združenie ponúka v rámci Dňa hrania na Slovenku aj poslanie. "Ide o to, aby si ľudia uvedomili dôležitosť kultúrneho hrania v živote, ako aj význam hrania sa v rodinách a priateľských kolektívoch," povedala.Od roku 2010 býva Deň hrania na Slovensku v poslednú septembrovú sobotu. Vo "vedeckohračkových" pobočkách a spriatelených kolektívoch, si hrajúci spravidla vyrobia nejakú jednoduchú fyzikálnu hračku. V minulosti to boli napríklad nitkový telefón, kaleidoskop, optická špirála, čierna skrinka hrania a podobneOkrem uvedených miest sa deti môžu prísť hrať aj do priestorov škôl v Badíne, Ľubietovej, Michalovciach, Pezinku, Rimavskej Sobote, Sliači, Trstenej.