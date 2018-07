Prieskum: Voľby v ČR by aj v júli 2018 vyhralo presvedčivo hnutie ANO

Andrej Babiš, predseda hnutia ANO, archívna snímka. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Praha 27. júla (TASR) - Voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky by aj podľa júlového prieskumu verejnej mienky agentúry Median vyhralo hnutie ANO so ziskom 30 percent hlasov.Druhú priečku by so 14 percentami obsadila Občianska demokratická strana (ODS) pred Českou pirátskou stranou, ktorú by podporilo 11,5 percenta oslovených občanov.Až za Pirátmi by so ziskom po 8,5 percenta hlasov skončili sociálni demokrati z ČSSD, komunisti z KSČM a hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru.Tesne nad hranicou zvoliteľnosti sa pohybujú podľa Medianu ľudovci z KDU-ČSL, ktorých by podporilo 5,5 percenta respondentov, a TOP 09 so ziskom piatich percent hlasov.Naopak, pred bránami snemovne by zostali Starostovia a nezávislí (STAN) so ziskom štyroch percent, Strana zelených s 2,5 percenta či Slobodní, ktorých by podporilo 1,5 percenta oslovených.Informoval o tom v piatok internetový server Novinky.cz.Do prieskumu sa v dňoch 27. júna-23. júla zapojilo 1235 respondentov.