Účastníci P18 vyzbierali pre rodiny v núdzi 2500 školských pomôcok

Prešov 27. júla (TASR) - Účastníci Národného stretnutia mládeže P18, ktoré sa koná od štvrtku (26.7.) v Prešove, aktívne pomôžu rodinám v núdzi. Na podujatí v piatok vyzbierali približne 2500 kusov školských pomôcok. Podporia tým celoslovenskú zbierku spojenú so zbieraním pier, školských tašiek, peračníkov, zošitov, pasteliek a iných školských pomôcok, ktorú od júna do augusta už po deviaty raz organizuje Slovenska katolícka charita (SKCH). Informoval o tom Michal Lipiak z komunikačného tímu P18.Medzi pomôckami bolo napríklad 15 kusov školských ruksakov, stovky rozličných pier a ceruziek, zošitov a farebných papierov, pasteliek a iné školské pomôcky. Tím P18 ich nazbieral do 15 škatúľ. Okrem účastníkov P18 prišli podľa Lipiaka zbierku podporiť aj viacerí obyvatelia Prešova a okolia.vysvetlil zrod myšlienky zbierky hlavný zodpovedný za P18 Ondrej Chrvala. Zbierka podľa jeho slov nadväzuje na podobnú zbierku, ktorú organizátori pripravili pred tromi rokmi na Národnom stretnutí mládeže P15 v Poprade. Mladí vtedy darovali 750 kilogramov oblečenia. Určené bolo pre farské charity, ľuďom bez domova, chorým, sociálne odkázaným ľuďom a rodinám.doplnil Chrvala, ktorý je zároveň tajomníkom Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska.povedal generálny sekretár SKCH Erich Hulman.Medzi prijímateľmi zbierky budú aj vybrané miesta angažovanosti, ktoré sa venujú deťom a rodinám v núdzi v Prešove a okolí. Dobrovoľníci, ktorí prišli do Prešova na P18, tam v rámci piatkového Popoludnia angažovanosti, ktoré trvá do 19.00 h, pomáhajú. Minulý rok charita vyzbierala vyše 13.000 pomôcok.